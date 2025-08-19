Дети и гарантии безопасности для Украины: Кондратюк подытожила главные темы переговоров в США

Возвращение детей и гарантии безопасности Украины стали главными темами переговоров в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским при участии европейских лидеров.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Хорошо, что тема возвращения похищенных и депортированных детей прозвучала на встрече такого высокого уровня. О ней говорил и Дональд Трамп, и Урсула фон дер Ляйен. Хорошо, что эта чрезвычайно сенситивная тема поднимается и в горизонтали первых леди", – акцентировала Елена Кондратюк на своей Facebook странице.

Вице-спикер также обратила внимание, что впервые в каденцию Дональда Трампа прозвучала готовность США дать Киеву стратегическую защиту.

"Впервые Трамп лично признал, что безопасность Украины – часть стратегических интересов США и НАТО. Это меняет риторику: вместо "остановить войну любой ценой" – признание, что Россию надо сдерживать силой и гарантиями, а не только переговорами", – отметила Елена Кондратюк.

По ее мнению, для Киева это сигнал, что даже без быстрого вступления в НАТО существует реалистичная альтернатива, которая может закрепиться юридически.

"Такая себе "гибридная модель НАТО": юридически не Альянс, но политически – сигнал, что Украина не останется один на один. Теперь украинской дипломатии надо превратить это обещание в конкретный документ с четкими механизмами", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Среди возможных механизмов, по мнению вице-спикера, может рассматриваться двустороннее соглашение с США по аналогии с договорами США-Южная Корея, США-Япония, где Соединенные Штаты берут на себя обязательства защищать страны в случае нападения. Либо трехсторонние или многосторонние договоренности: США и ключевые европейские страны (Великобритания, Франция, Германия). Возможен также отдельный блок безопасности для Украины, интегрированный в НАТО, но без формального членства.

"В любом случае переговоры в США показали, что Украина на стороне добра. Что она не одна. С ней самые мощные страны Европы. Это не гарантия, но шанс", – убеждена Елена Кондратюк.