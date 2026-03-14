Десятки депутатов Рады хотят сложить мандат из-за страха перед НАБУ и САП: Мотовиловец пожаловался на тенденцию

Депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде Украины не хотят голосовать за законопроекты. Они боятся привлечь к себе внимание НАБУ и САП.

Видео дня

Десятки народных избранников уже выразили желание отказаться от своих мандатов. Об этом в интервью Forbes заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

"Слуги народа" боятся антикоррупционных органов больше, чем потери мандатов

Мотовиловец подчеркнул, что депутаты от фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде не хотят голосовать за законопроекты, чтобы не привлечь к себе внимание антикоррупционных органов и не получить подозрения от НАБУ и САП.

Страхи эти небезосновательны:с начала года о подозрении в получении неправомерной выгоды получили пятеро представителей президентской фракции, еще 17 народных избранников должны были ходить на допросы.

"Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро. Что такое ядро? Когда собираю голоса в парламенте, четко понимаю, какие депутаты точно готовы поддержать тот или иной закон. Делать это стало трудно после подозрений НАБУ и САП пяти депутатам от "Слуги народа". Вместе с этим на допрос было вызвано немало глав парламентских комитетов и других депутатов. Очевидно, после этого найти достаточное количество голосов в парламенте даже под важные законы невозможно. Мы получили идеальный шторм во фракции", –– сказал Мотовиловец.

По его словам, ранее "ядро" фракции насчитывало около 180 депутатов, которые голосовали за важные для "Слуги народа" законопроекты. Сейчас их количество сократилось до 111.

Мотовиловец говорит, что сейчас "слуги" боятся голосовать якобы из-за того, что на допросах в антикоррупционных органах у их коллег спрашивали, как во фракции собирают голоса, как проходит голосование и давит ли руководство фракции на тех, кто не поддерживает тот или иной закон.

"В обвинительном акте четко сказано, что голосование якобы "по указанию" осуществлялось за законопроекты по Ukraine Facility и Международному валютному фонду. Результат, когда сейчас пытался объяснить депутатам перед голосованием, что определенный закон утвержден, например, Всемирным банком, там есть финансирование, которое крайне необходимо для бюджета. Мне говорят: "Мы это услышали. Извини, но нет", – пожаловался первый заместитель председателя фракции "Слуги народа".

Он заявил, что из-за "усталости, умноженной на растерянность и страх, аргументы о сборе голосов больше не работают", а следовательно – работа парламента значительно усложнилась, целый ряд важнейших для функционирования государства вопросов не решаются.

Как выйти из этой ситуации – первый заместитель руководителя фракции, по его словам, не знает.

В качестве примера, Мотовиловец привел недавнее голосование за законопроект о налогообложении цифровых платформ, от которого, по его словам, зависит финансирование бюджета Украины в рамках новой кредитной программы от Международного валютного фонда на 8,1 миллиарда долларов. Тогда за него проголосовали лишь 168 парламентариев из 226 необходимых.

Заметим, что оппозиционные силы в парламенте критиковали предлагаемые изменения за то, что они фактически означают введение "налогообложения для граждан, которые продают подержанные вещи или единичные товары на онлайн-платформах".

Мотовиловец подтвердил, что десятки "слуг" выразили желание сложить депутатские полномочия.

"Примерно 40 депутатов. Просто им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Рада должна работать", – сказал он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!