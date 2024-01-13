Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

Петр Порошенко передал трем подразделениям противовоздушной обороны стирально-душевые комплексы.

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"Когда спрашиваешь, где фронт, все думают, что фронт на Востоке и Юге. Но есть еще один — воздушный фронт. И когда ночью в украинских городах громко — это вы слышите взрывы зенитных ракет наших воздушных сил. Сейчас в нашем волонтерском штабе представители трех воинских частей, держащих небо над Украиной", – рассказал пятый Президент.

"Ребята в полях, постоянно перемещаются, и иметь возможность принять душ, постирать форму, поднять себе настроение - именно то, что им нужно. Это то, чем мы можем отблагодарить нашу ПВО", - считает Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" изготовил для ВСУ и передал в подразделения более 130 банно-прачечных комплексов. Как рассказал Петр Порошенко, это означает, что десятки тысяч бойцов могут умыться и постирать вещи в горячей воде даже на передовой. Ведь комплексы – автономные, работают на твердотопливных котлах и генераторах.

Здесь есть четыре душевых поста, полторы тонны воды для автономности, котел, чтобы за 17 минут разогреть до 40 градусов воду. И четыре машины – две стиральных и две сушильных.

Как рассказывают военные, одного бака воды хватает, чтобы 25-30 бойцов приняли душ, и до 40 человек могут постирать одежду. В подразделениях, где есть такие бани, пытаются хотя бы раз в неделю давать бойцам возможность помыться в нормальных условиях.

В этот раз технику получили военные 138 зенитно-ракетной бригады, несущей оборону на юге, 208 полк, защищающей небо на востоке, а также 101 отдельный полк связи воздушных сил из Винницы, обеспечивающий защитников неба связью по всей Украине.

"Спасибо, ребята, что закрываете украинское небо от российских орков. Без вас было бы гораздо труднее", – подчеркивает Порошенко.