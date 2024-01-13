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Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

Глеб Иванов
Новости политики
2 минуты
2,7 т.
Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

Петр Порошенко передал трем подразделениям противовоздушной обороны стирально-душевые комплексы.

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Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

"Когда спрашиваешь, где фронт, все думают, что фронт на Востоке и Юге. Но есть еще один — воздушный фронт. И когда ночью в украинских городах громко — это вы слышите взрывы зенитных ракет наших воздушных сил. Сейчас в нашем волонтерском штабе представители трех воинских частей, держащих небо над Украиной", – рассказал пятый Президент.

"Ребята в полях, постоянно перемещаются, и иметь возможность принять душ, постирать форму, поднять себе настроение - именно то, что им нужно. Это то, чем мы можем отблагодарить нашу ПВО", - считает Порошенко.

Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" изготовил для ВСУ и передал в подразделения более 130 банно-прачечных комплексов. Как рассказал Петр Порошенко, это означает, что десятки тысяч бойцов могут умыться и постирать вещи в горячей воде даже на передовой. Ведь комплексы – автономные, работают на твердотопливных котлах и генераторах.

Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

Здесь есть четыре душевых поста, полторы тонны воды для автономности, котел, чтобы за 17 минут разогреть до 40 градусов воду. И четыре машины – две стиральных и две сушильных.

Как рассказывают военные, одного бака воды хватает, чтобы 25-30 бойцов приняли душ, и до 40 человек могут постирать одежду. В подразделениях, где есть такие бани, пытаются хотя бы раз в неделю давать бойцам возможность помыться в нормальных условиях.

В этот раз технику получили военные 138 зенитно-ракетной бригады, несущей оборону на юге, 208 полк, защищающей небо на востоке, а также 101 отдельный полк связи воздушных сил из Винницы, обеспечивающий защитников неба связью по всей Украине.

Держат небо над Украиной: Порошенко передал подразделениям ПВО бытовые комплексы

"Спасибо, ребята, что закрываете украинское небо от российских орков. Без вас было бы гораздо труднее", – подчеркивает Порошенко.