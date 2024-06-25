'День, ради которого мы все долго работали': Зеленский отметил первую межправительственную конференцию Украины и ЕС. Видео

Проведена первая межправительственная конференция между Украиной и ЕС, в которой приняли участие представители Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса Президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это день, ради которого все работали.

Видео дня

Об этом он объявил в обращении по поводу начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

"Сегодня день, ради которого мы все работали долго и очень упорно – вся команда Украины. Сегодня – официальное, фактическое реальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. И наша украинская делегация – представители Верховной Рады Украины, правительства, Офиса – уже провели первую межправительственную конференцию Украины и Евросоюза. И сегодня мы были государством, которое получило статус кандидата на вступление, но полной уверенности еще не могло быть, реализуем ли этот статус. А с сегодняшнего дня это уже точно уверенность – Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это мероприятие является важным шагом к полноправному членству Украины в Евросоюзе. Теперь остается сосредоточиться на технических вопросах, адаптации украинской системы к стандартам ЕС и политической воли Европы завершить этот процесс.

"Это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы – Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и "серых зон", Европы мира – настоящего мира. Я благодарю всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто ради Украины бьется", – сказал президент.

Он добавил, что заявка на вступление в Евросоюз была подана Украиной 28 февраля 2022, на пятый день после начала полномасштабного российского вторжения. В июне того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата, а в декабре прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров.

"Между этими шагами – тысячи встреч и звонков. Условия, которые Украина полностью выполнила. Законы, принятые и заработанные. А самое главное – это решительность наших людей, нашего народа", – резюмировал Зеленский.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что начавшиеся сегодня межправительственные конференции предусматривают работу между нашей страной и представителями всех государств ЕС над частями будущего договора о вступлении Украины.

"Согласно утвержденной переговорной рамке, мы пройдем всеми разделами наших отношений и по каждому должны прийти к согласию. Обязательно этого добьемся – как и всех других наших, украинских, целей", – добавил он.

Кроме того, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук добавил, что каждое государство, ставшее членом ЕС, проходило через подобный формат переговоров. Украина постарается сделать это скорее других, но в общих интересах нашего государства и всей Европы.

"Мы принимали, принимаем и принимаем все необходимые законы, чтобы Украина уже никогда не откололась от европейского дома. Спасибо каждому, кто с Украиной, всем, кто верит в наших людей, кто работает с Украиной и таким образом обеспечивает всей Европе стабильное и защищенное от агрессий будущее", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз 25 июня начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа евроинтеграции Украины, который может затянуться.

Напомним, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. Уже существует специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

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