Демократические партии продолжают терять популярность: в Германии сменился лидер электоральных предпочтений

Партия "Альтернатива для Германии" впервые стала популярнейшей партией федеративной республики. По данным социологов, за АдН готовы проголосовать 25 процентов граждан Германии, тогда как за консервативный блок ХДС/ХСС, одержавший победу на досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля, – только 24 процента.

Видео дня

Это следует из результатов исследования социологов группы Ipsos. Репрезентативный опрос избирателей в Германии проходил 4 и 5 апреля.

На третьем месте с результатом в 15 процентов оказалась Социал-демократическая партия Германии, которая войдет в новую руководящую коалицию с консерваторами ХДС/ХСС.

Еще по 11 процентов в опросе набрали "Зеленые" и Левая партия. Пять процентов немцев готовы поддержать левый Союз Сары Вагенкнехт, а четыре процента отдали бы свои голоса за либеральную Свободную демократическую партию.

Глава АдН Алис Вайдель, комментируя результаты опроса Ipsos, говорит, что в Германии "люди хотят политических перемен".

"Впервые по результатам опросов АдН является мощнейшей силой в Германии. Набрав 25 процентов, мы на один процентный пункт опережаем ХДС/ХСС. Люди хотят политических изменений, а не "И так сойдет" – коалиции ХДС/ХСС и СДПГ!" – отметила она.

Аналитики утверждают, что рейтинг ХДС/ХСС упал на фоне продолжительных коалиционных переговоров. Уже после создания коалиции ситуация снова изменится, и политологи ожидают возвращения консерваторов к лидерству. Правда, это произойдет, если ХДС/ХСС сможет отстоять свои предвыборные обещания.

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг блок ХДС/ХСС поддержали 28,5 процента избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии лидеры патрического блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Фридрих Мерц и Ларс Клингбайль соответственно уже достигли согласия по заключению коалиционного соглашения.

Однако анонсированное ранее заключение коалиционного соглашения пока не состоялось.

Новое правительство Германии, вероятно, будет более решительным в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия, в частности, ракетных систем Taurus, утверждает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер.

Дело в том, что следующим канцлером Германии должен быть Фридрих Мерц. Он уже высказывался о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!