Дело Тимошенко: эксперт заявил о попытке НАБУ назначить 'ручных' судей

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытаются повлиять на распределение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу Юлии Тимошенко. Они хотят "подтасовать" все таким образом, чтобы она попала к ручным судьям, на которых у них есть компромат.

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Причина этого заключается в том, что в НАБУ и САП поняли, что дела нет и оно разваливается – нет события преступления, участников преступления, кроме того, депутаты, которым якобы что-то предлагали, все отрицают, "есть только мутная запись, которую они боятся давать на экспертизу". Об этом в Facebook заявил украинский политтехнолог, политический эксперт Тарас Загородний.

"Они решили подтасовать "автораспределение" таким образом, чтобы дело "попало" к ручным судьям, на которых у них есть компромат. В гениальной задумке "борцунов с коррупцией" появилась идея через "автораспределение" передать дело ручным судьям, на которых у них есть компромат: Михайленко, Мойсак, Хамзин", – написал он.

С первого раза сделать это не получилось из-за активной работы защитников и огласки. Дело попало к "неправильным судьям", поэтому оно будет закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Загородний пишет, что, не сумев сфальсифицировать автораспределение, как это было с назначением скандального судьи Дубаса, САП пытается обжаловать результаты процедуры автоматического выбора председательствующего. Уже подано ходатайство об отводе избранного путем автораспределения судьи Олега Ткаченко.

03.06.2026 САП в лице прокурора Первого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде Бориса Василенкова обратилась в ВАКС с просьбой отвести судью Ткаченко А. В., который был избран системой автораспределения.

"САП пытается использовать старую мульку – подавать бесконечные отводы судьям, пока "автораспределение" не выдаст "правильный результат" и заранее назначенные судьи не выдадут то, что от них хотят", – заявил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, единственное "доказательство" по делу Юлии Тимошенко – аудиозапись разговора с депутатом Копытиным – сфальсифицировано и недостоверно. К такому выводу независимо друг от друга пришли известный британский эксперт, аналитик Института судебных экспертиз и даже следственный судья Высшего антикоррупционного суда.

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