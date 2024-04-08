'Делаем все, чтобы дать городу больше защиты': Зеленский прокомментировал ситуацию с российскими ударами по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне постоянных российских обстрелов Харькова заявил, что власти делают все, чтобы усилить защиту города. Помочь стране с противовоздушной обороной могут партнеры.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 апреля в официальных соцсетях главы государства. Там же показали фото с последствиями многочисленных вражеских ударов по городу.

"Харьков ежедневно и каждую ночь подвергается подлым российским ударам. Делаем все, чтобы дать городу больше защиты", – отметил президент.

По его словам, партнеры могут помочь Украине с ПВО, а также с давлением на Россию. Он поблагодарил всех союзников, которые уже помогают.

Также президент выразил благодарность каждому и каждой, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время.

"И каждая украинская громада, которая сейчас помогает Харькову, все города, которые бок о бок с Харьковом, каждый наш воин, защищающий Харьковщину, – все берегут Украину", – заявил Зеленский.

Накануне в обращении президент отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, ведь постоянный российский террор ракетами и дронами усилился ежедневными сбросами на регион авиационных бомб.

Зеленский заявил, что задача для военных и дипломатов Украины – найти возможности дать Харькову больше защиты неба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент отметил, что ПВО, отечественное оружие и истребители являются эффективными средствами противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Но пока против российских самолетов-носителей КАБов защитники применяют только системы противовоздушной обороны.

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