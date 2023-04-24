'Делаем все, что в наших силах': в Германии ответили на критику Мельника о медленных поставках оружия

В Германии заявили, что "приняли во внимание" замечания заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, упрекнувшего Берлину в том, что страна передает украинской армии мало помощи. Дипломат подчеркнул, что государство должно увеличить поставки вооружения для Сил обороны Украины, борющихся с полномасштабным вторжением России.

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На заявление Мельника отреагировал спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на пресс-конференции в понедельник, 24 апреля. Он сказал, что это требование в ФРГ уже приняли во внимание, передает "Укринформ".

По словам Гебештрайта, Германия, как и другие государства, поддерживают Украину в начатой Россией войне, "в соответствии с возможностями" – финансово, политически, гуманитарно, а также вооружением.

"Мы делаем то, что в наших силах", – заявил официальный представитель ФРГ.

Накануне Мельник, до 2022 года занимавший должность посла Украины в Германии, отметил, что Берлин передал Украине лишь 6% своих танков Leopard 2. При этом страна не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. Хотя именно эта техника необходима Вооруженным силам Украины для успешного контрнаступления.

Кроме того, по его словам, война на Украине может завершиться до конца этого года. Для этого украинской армии требуется в 10 раз больше военной помощи от партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне также призвал страны Европейского Союза усилить военную помощь Украине. По его словам, от темпов и объемов снабжения оружием зависит безопасность не только нашей страны, но и стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария отказала в передаче Украине боеприпасов отечественного производства к зенитным самоходным установкам Gepard, ссылаясь на нейтралитет. Этот принцип – "часть ДНК" швейцарцев.

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