'Надо в 10 раз больше': Мельник назвал условие окончания войны до конца года

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в нашей стране может завершиться до конца этого года. Для этого нам нужно в 10 раз больше военной помощи от партнеров.

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Об этом Мельник написал у себя в Twitter. Также этот вопрос поднимался в ток-шоу Суспільного "Новий відлік" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мельник поблагодарил наших союзников за поддержку, но отметил, что этого недостаточно для того, чтобы остановить российскую агрессию. Он призвал партнеров выделить 1% своего ВВП на поставку оружия Украине.

"Окончание войны в значительной степени зависит от того, перейдут ли наши партнеры последние остающиеся красные линии, чтобы не провоцировать Путина на возможный ядерный удар и другие страшные истории, которые теоретически возможны", – сказал заместитель министра.

Главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны, резюмировал Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн" получит ракеты к комплексам противовоздушной обороны и другому тяжелому вооружению. Участники заседания 21 апреля поддержали решение о соответствующих поставках.

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