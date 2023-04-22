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"Надо в 10 раз больше": Мельник назвал условие окончания войны до конца года

София Закревская
Новости политики
1 минута
9,4 т.
'Надо в 10 раз больше': Мельник назвал условие окончания войны до конца года

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в нашей стране может завершиться до конца этого года. Для этого нам нужно в 10 раз больше военной помощи от партнеров.

Видео дня

Об этом Мельник написал у себя в Twitter. Также этот вопрос поднимался в ток-шоу Суспільного "Новий відлік" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Надо в 10 раз больше": Мельник назвал условие окончания войны до конца года

Мельник поблагодарил наших союзников за поддержку, но отметил, что этого недостаточно для того, чтобы остановить российскую агрессию. Он призвал партнеров выделить 1% своего ВВП на поставку оружия Украине.

"Окончание войны в значительной степени зависит от того, перейдут ли наши партнеры последние остающиеся красные линии, чтобы не провоцировать Путина на возможный ядерный удар и другие страшные истории, которые теоретически возможны", – сказал заместитель министра.

Главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны, резюмировал Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн" получит ракеты к комплексам противовоздушной обороны и другому тяжелому вооружению. Участники заседания 21 апреля поддержали решение о соответствующих поставках.

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