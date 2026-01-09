Действовать надо чрезвычайно быстро: в 'ЕС' сказали, что должна сделать власть для защиты энергетики

Критическая ситуация в энергетике, которую вызвали ракетные атаки государства-агрессора, требует от украинской власти быстрых и эффективных действий, которые надо было сделать уже давно. Депутаты "Евросолидарности" инициируют соответствующее постановление Верховной Рады о неотложных действиях для защиты энергетики. Также фракция "ЕС" обратилась к директору НАБУ с требованием проверить, кто может быть заинтересован в продолжении транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".

Требования "Евросолидарности" озвучили во время брифинга нардепы Артур Герасимов и Олег Синютка. Об этом говорится на сайте политсилы.

Три ключевые задачи

В "Евросолидарности" считают, что сейчас есть три ключевые задачи, которые надо немедленно решить.

"Первое, что надо сделать – инвестировать в диверсифицированные генерирующие источники электроэнергии. Второй вопрос – это вопрос защиты трансформаторных подстанций. Их в Украине не так много. Менее 250, которые являются ключевыми и нуждаются в защите от московских ударов", – отметил Синютка.

Он также напомнил, что после начала полномасштабного вторжения, когда стала очевидной тактика Кремля по разрушению критической инфраструктуры, власть не смогла довести до конца проекты защиты подстанций.

"Были инвестированы средства, объекты укрытия сделаны были на 20-30-40%, но никак эти объекты сегодня не защищены от того, чтобы Москва не уничтожала трансформаторные подстанции", – говорит Олег Синютка.

"Третье: нужно инвестировать в резерв необходимого оборудования для трансформаторных подстанций. Мы понимаем, что изготовление одной трансформаторной подстанции по времени – от 5 до 8 месяцев. Мы понимаем, что в Европе и в мире практически не осталось трансформаторных подстанций, которые Украина могла бы просто привезти и поставить как резерв в случае московской атаки. Поэтому изготовление резерва трансформаторных подстанций является необходимым действием, которое позволит держать соответствующие возможности для восстановления пораженных московой трансформаторных подстанций", – считают в "ЕС".

В "Евросолидарности" отмечают, что эти вопросы не могут распыляться между кучей "штабов", их должен решать единый координационный центр.

"Европейская Солидарность" инициирует постановление Верховной Рады Украины. Мы считаем, что украинский парламент немедленно должен побудить исполнительную власть к соответствующим действиям, которые дадут возможность уменьшить потери от атак Москвы на энергетические объекты", – объяснил Синютка.

Он назвал три ключевые задачи, которые надо немедленно решить:

Первое – выделить необходимые средства из Резервного фонда бюджета для того, чтобы соответствующим образом защитить эти генерирующие мощности, которые сегодня еще остались в Украине.

Второе – помочь тем городам, которые сегодня вынуждены использовать дополнительное топливо на функционирование объектов критической инфраструктуры.

Третье – создать государственный резерв трансформаторных подстанций, которые в случае атак Москвы могли бы дать возможность нашим энергетикам быстро провести ремонт и восстановить электроснабжение.

"Действовать надо чрезвычайно быстро и профессионально. К сожалению, погодные условия сложились не лучшим образом. И поэтому мы на следующем заседании парламента будем требовать от Верховной Рады принять необходимое постановление, а исполнительную власть выполнить те действия, с которыми они уже, к сожалению, очень существенно опоздали", – подчеркнул народный депутат.

Россию необходимо лишить денег от экспорта энергоносителей

Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к директору НАБУ Кривоносу с требованием проверить, кто может быть заинтересован в продолжении транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Депутаты из "ЕС" давно зарегистрировали законопроекты об остановке российского транзита, который приносит государству-агрессору миллиарды долларов на финансирование войны против Украины.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время брифинга напомнил, что цены на нефть это одно из самых уязвимых мест страны-агрессора.

"Поэтому одним из действенных путей принуждения России к миру является лишение ее денег от экспорта энергоносителей. Посмотрите, что делают США. Они ввели санкции на "Роснефть" и "Лукойл". Они противодействуют теневому флоту танкеров РФ, которые перевозят эту нефть. Кроме этого, подготовлен двухпартийный законопроект о вторичных санкциях для тех, кто покупает или собирается покупать российскую нефть", – отметил Герасимов.

"Посмотрите, что происходит в Венесуэле, в Иране. Европейский Союз запустил широкомасштабную REPowerEU, которая действует на снижение зависимости от российских энергоносителей, и она уже дала результаты. Эта зависимость очень серьезно снижена", – констатирует депутат.

По его словам, Украина должна синхронизировать свои усилия и свои действия с союзниками.

"Вместо этого происходит обратное. Нефтепровод "Дружба", транзитирующий российскую нефть, до сих пор не закрыт", – возмутился Герасимов.

Он отметил, что РФ зарабатывает ориентировочно 7 миллиардов долларов в год благодаря транзиту через территорию Украины и тратит их на шахеты и ракеты, которыми атакует украинские города и села.

"Год назад "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроекты 12380 и 12381 о запрете транзита российской нефти через территорию Украины. Потому что мы не имеем права требовать от партнеров санкции, а Украина в это время дает России зарабатывать миллиарды долларов в год", – убежден Герасимов.