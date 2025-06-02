'Это усиливает Европу': Зеленский рассказал участникам саммита в Вильнюсе об операции 'Паутина'

Президент Владимир Зеленский проинформировал участников саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе о новой операции СБУ "Паутина". По его словам, она нанесла ощутимый удар по возможностям российской армии.

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Об этом глава государства заявил журналистам по итогам Вильнюсского саммита. Он заявил, что операция демонстрирует эффективность современного подхода к войне и роль технологий в достижении стратегических целей.

"Я проинформировал наших партнеров о ситуации на фронте. Мы также говорили о нашей операции внутри России, которая серьезно ослабила их армию. Операция "Паутина" показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях", – сказал президент.

Он подчеркнул, что все совместные усилия Украины и партнеров – в разработке дронов, технологий, боевом опыте – работают не только на безопасность Украины, но и усиливают обороноспособность всей Европы.

"Все наши совместные инвестиции, производство дронов, весь совместный опыт на поле боя, все, что мы делаем вместе с нашими партнерами, – все это усиливает Европу", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила масштабную спецоперацию, во время которой были поражены десятки самолетов страны-агрессора, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию "Паутина", в результате которой было поражено около 40 вражеских бомбардировщиков. Гарант подчеркнул, что это самая дальнобойная операция Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военкоры и Z-блогеры были шокированы операцией Украины по уничтожению самолетов на аэродромах РФ. Один из фанатов "СВО" пожаловался на военное руководство и заявил о "российском Перл-Харборе".

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