'Украина имеет полное право': в МИД Норвегии прокомментировали удары по аэродромам РФ

Украина имеет полное право на самооборону. Поэтому она может наносить удары по военным объектам на всей территории Российской Федерации.

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Так в Министерстве иностранных дел Норвегии прокомментировали операцию "Паутина", во время которой были атакованы аэродромы РФ. Глава ведомства Эспен Барт Эйде также напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну в 2022 году.

"Здесь мы снова видим, что Украина придерживается международного права и атакует соответствующие военные цели, тогда как Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая гражданских", – добавил министр.

Отдельно глава норвежского МИД отметил, что несмотря на поражение отдельных российских целей относительно близко к Норвегии нет оснований считать, что ее безопасности что-то угрожает.

Стоит отметить, что одна из атак произошла в Мурманской области. Это примерно в 200 километрах от норвежской границы.

Напомним, что вечером, 1 июня, в минобороны Российской Федерации отреагировали на сегодняшнюю атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Как писал OBOZ.UA:

- По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

- Заявляется, что 1 июня противник мог потерять не менее 40 самолетов.

- Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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