Дают пас нашим врагам: Порошенко прокомментировал давление на журналистов и атаки силовых структур на бизнес

Атаки силовиков на украинский бизнес, давление на журналистов-расследователей ухудшают инвестиционный климат в Украине и помогают внешним критикам нашего государства. Такие действия возвращают страну в темные времена Януковича.

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Об этом заявил Петр Порошенко в Facebook. Он предостерег власть от возвращения наихудших практик времен Януковича.

"2024 год начался с ощущением большой тревоги. Трудная ситуация на фронте. Зависли вопросы с макрофином от ЕС и с денежными средствами на военную помощь от США. Под очень большим вопросом перспектива приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне. Свои сложности с переговорами по вступлению в ЕС надвигается председательство Венгрии в Евросоюзе. Инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину. Все больше и больше внешних игроков должны тему о якобы несоответствии Украины критериям членства в ЕС и НАТО", – написал Порошенко.

"Но, как ни прискорбно, есть люди, которые дают нашим недругам пас из Украины. Это те, кто оказывает давление на журналистов-расследователей, запугивает их и ведет незаконное за ними наблюдение. Это те, кто расшатывает единство и ведет кампанию против Главнокомандующего ВСУ. Это те, кто в отношениях власти и бизнеса возвращают страну во времена Януковича-старшего и его Саши-стоматолога", – заметил пятый президент.

"Это и неудивительно. Представители команды беглого президента не просто пригреты и обласканны в нынешнем ОПУ, а руководят один — правоохранительными органами, а другой — судебной системой. Оба делегированные туда печально известным Андреем Портновым, против которого США ввели санкции, а украинские власти – наоборот, наделили полным иммунитетом. Именно под их руководством ДБР, БЭБ и другие правоохранительные органы прессуют бизнес и отпугивают от Украины даже тех инвесторов, которые не боятся войны", – констатирует Порошенко.

"Задержание Игоря Мазепы – это не его персональный кейс. Подобных дел накопилось очень много, просто фамилии жертв выборочного правосудия не так громки и известны. О возвращении практик 2010-2013 годов все больше говорят представители самой бизнес-среды. Об этом говорилось и в заявлении общественного движения "Манфиест-42", инициированном Мазепой. Николов и Бигус критиковали коррупцию в МО и ОПУ, а Мазепа – в правоохранительных органах, за что и поплатился", – считает Петр Порошенко.

"Вместо того, чтобы прислушаться и исправить ошибки, власть выбирает другой путь – заткнуть рот критикам. И не отказывается от худших практик времен Януковича", – подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, ситуация нуждается в немедленном вмешательстве президента.

"Считаю, что политические аспекты этих проблем должны обсудить на его встрече президента с лидерами парламентских фракций, а бизнесовые и деловые — во время разговора главы государства с бизнес-ассоциациями и с общественным движением "Манифест 42". Такой откровенный диалог должен положить конец негативным тенденциям и усилить наше внутреннее единство в противодействии внешней агрессии. Единство вокруг Вооруженных Сил Украины", – резюмировал Порошенко.