'Давление на Россию дает результат, только когда оно глобальное': Зеленский обратился к студентам ведущих университетов Нидерландов. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к студентам трех университетов Нидерландов, обозначив важный вклад их государства в общее свободное, демократическое и гуманное будущее. Он заметил, что никакие материальные блага не должны заменять новому поколению европейцев ключевых ценностей, на которых стоят их страны.

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Слова украинского гаранта передает пресс-служба его Офиса. Зеленский выступил в режиме онлайн-конференции в залах Лейденского университета, Университета Амстердама и Гаагского университета прикладных наук.

"Я считаю, что нам удалось объединить мир вокруг Украины. Нидерланды, Европа, США, другие страны. Многие страны, кстати, Латинской Америки. Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется. И относительно трибунала, и относительно более мощного давления на Российскую Федерацию. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения", – подчеркнул лидер украинской нации.

Зеленский выразил твердое убеждение перед аудиторией, что единство и настойчивость должны дать результат в привлечении к ответственности всех, кто виноват в развязывании войны против Украины. Чтобы осудить за первоначальное преступление – преступление агрессии, нужно иметь опять-таки единство.

"Она нам очень нужна. Но это сложно, чтобы лидеры разных государств мира поддержали трибунал, осудящий лидера другого государства. Даже если она войной пошла против свободы и людей из другой страны", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в мае Зеленский обратился к выпускникам Университета имени Джонса Хопкинса – первому исследовательскому университету в США Он приветствовал их с окончанием учебы в одном из величайших университетов мира и призвал помнить, что самым ценным ресурсом на планете есть время.

А в разговоре с учащимися в легендарном Гарварде в 2022 году Зеленский заверил, что свободный мир сильнее России и ее амбиций, которые уходят в далекое прошлое.

"Мы сможем восстановить мир – я в этом не сомневаюсь. Но ответ на вопрос, когда это произойдет, зависит от ответа на вопрос, как часто мы будем действовать первыми", – сказал тогда украинский гарант.

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