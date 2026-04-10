Трамп хочет уменьшить количество войск США в Европе: медиа узнали причину

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Европе на фоне обострения отношений с союзниками по НАТО. Он недоволен нежеланием европейских стран участвовать в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Трамп обиделся на союзников из-за Ормузского пролива и Гренландии

По словам собеседника агентства, Трамп обсуждал с советниками вариант вывода части войск США из Европы из-за недовольства позицией союзников.

"Трамп, разочарован отсутствием помощи союзников по НАТО в разблокировании Ормузского пролива, а также разъярен отсутствием прогресса в приобретении Соединенными Штатами Гренландии", – сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В то же время никакого окончательного решения пока не принято и Белый дом не давал Пентагону поручения готовить конкретные планы сокращения военного присутствия на континенте.

Однако, сам факт таких обсуждений свидетельствует о серьезном ухудшении отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками в последние месяцы, отмечает издание. И даже недавний визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белый дом не смог существенно улучшить трансатлантические отношения, которые, по оценкам дипломатов, находятся на одном из самых низких уровней с момента создания Альянса в 1949 году.

Численность военного контингента США в Европе

Сейчас в Европе дислоцировано более 80 тысяч американских военных, которые со времен Второй мировой войны играют ключевую роль в системе безопасности Европы.

Больше всего их размещено в Германии – более 30 тысяч. Значительные контингенты также находятся в Италии, Великобритании и Испании.

Пока неизвестно, на сколько уменьшится численность американских военных в Европе, если Трамп все же примет решение об их возвращении в США, и из каких именно стран они будут выведены.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в администрации Трампа также обсуждали возможность передислокации американских войск из стран, чьи лидеры критиковали войну США и Израиля против Ирана, в те европейские государства, которые поддержали действия Вашингтона.

Однако, по словам источника Reuters, Трамп рассматривает именно вариант вывода части военных из Европы, а не их перемещение в другие страны.

