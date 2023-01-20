Данилов рассказал о последнем смс от Монастырского в день авиакатастрофы в Броварах: глава МВД должен был выйти на связь из Полтавы

В день крушения вертолета ГСЧС в Броварах под Киевом 18 января президент Владимир Зеленский должен был собрать Ставку верховного главнокомандующего. Ее перенесли из-за этой ужасной трагедии, которая унесла жизни руководства Министерства внутренних дел, ребенка и привела к ранениям десятков человек.

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В частности, глава МВД Денис Монастырский собирался выйти на связь с участниками заседания из Полтавы. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 января.

"Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасной катастрофы. Могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, в 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10-й час на эту Ставку", – отметил он.

Политик добавил, что последнее смс-сообщение получил от Монастырского в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла ужасная катастрофа. Данилов не уточнил, что именно было в сообщении от главы МВД.

По его словам, заседание Ставки перенесли со среды на четверг, в нем принимали участие все руководители областных военных администраций.

Секретарь СНБО не стал отвечать на вопрос, могла ли быть страна-агрессор Россия причастна к падению вертолета ГСЧС с руководством украинского МВД на борту.

"Обязательно выясним все обстоятельства", – пообещал он.

Также призвал к окончательным выводам не делать толкований, что и почему случилось, не строить догадок.

"Ответ мы обязательно получим, что случилось в то утро над Броварами и почему", – заверил Данилов.

Напомним: вертолет ГСЧС разбился рядом с детским садом и жилым домом в Броварах 18 января. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Они с коллегами летели в командировку. Монастырский вместе с другими представителями руководства министерства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

За день до гибели он был с докладом у президента Зеленского. Чем запомнился украинцам глава МВД Монастырский, погибший в катастрофе в Броварах, читайте в материале.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил временного исполняющего обязанности министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко, который с 2019 года был главой Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту упавшего в Броварах вертолета было 10 человек, а не девять, как отмечалось в день трагедии. В полиции заявили, что, к сожалению, все они погибли: в общем 14 человек, среди них – один ребенок. Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.

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