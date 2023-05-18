Данилов назвал цель суперзатратных атак РФ на Киев

Цель суперзатратных ракетных обстрелов Киева Россией состоит в попытках поднять градус патриотической истерии внутри страны-агрессора. Украинская столица остается маниакальной и недостижимой целью кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Об этом в Twitter рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он назвал атаки оккупантов на Киев бессмысленными.

"Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на Столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. На России развивается процесс отчаяния и разочарования властями на фоне провала наступления и провала наступления на фронте", – убежден Данилов.

Напомним: утром 18 мая в Киеве снова раздались взрывы. В регионе отлично сработала противовоздушная оборона, однако падение обломков сбитых вражеских целей привело к пожарам и ряду повреждений.

Это произошло, в частности, в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения – в Дарницком районе, где было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар там был ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– обломки одной из сбитых 18 мая ракет над Киевом упали на гаражный кооператив. В результате этого огонь повредил один из боксов, а также легковушка, которая стояла внутри;

– 16 мая в Киеве и области также прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе. В регионе на отлично сработало ПВО, сбив все вражеские цели, однако их обломки упали в нескольких районах и есть пострадавшие.

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