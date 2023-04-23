Данилов назвал лучшего посредника, который поможет Украине в переговорах с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отвергает возможность исключительно мирного урегулирования войны. Он назвал оружие лучшим посредником в переговорах Украины с РФ.

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По его словам, это будет единственный аргумент, понятный агрессору, который до сих пор стремится уничтожить наше государство. Такое мнение политик высказал в своем Facebook.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это не что иное, как пророссийское миротворчество", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что украинцев не нужно постоянно "садить за стол переговоров", а следует дать нашим воинам достаточно оружия.

"Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", – объяснил секретарь СНБО.

Украинцы в комментариях под постом политика согласились с его мнением.

"Однозначно. Совершенно точная формулировка: "лучший посредник – оружие", "Оружие для нас, украинцев, нужно, а не стол переговоров для победы над российским оккупантом. Слава Украине и ее воинам ВСУ", – отметили они.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в будущем переговоры с РФ возможны, но не обязательно мирные. Главным условием он назвал то, что они должны проводиться исключительно с позиции силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии заявили о необходимости усадить Украину за стол переговоров с Россией. Посредником в этом видят Китай.

Тем временем в Госдепе США напомнили, что любые переговоры о мире должны проводиться на условиях Украины. Там назвали по меньшей мере безответственностью попытки приравнять страну-агрессор к украинскому государству, которое стало жертвой нападения РФ.

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