Данилов: на Херсонщину приезжал двойник, к настоящему Путину нужно пройти две недели карантина

Президент России Владимир Путин не приезжал на оккупированную территорию Херсонской области, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он предположил, что раскрученныйросСМИ визит якобы мог совершить двойник кремлевского диктатора.

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Своим мнением секретарь СНБО поделился в эфире телемарафона "Єдині новини" 19 апреля. Напомним, что о поездке руководителя РФ в штаб российской группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пропагандисты заявили утром 18 апреля (конкретная дата визита не раскрывается).

"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине", – сказал Данилов.

Он уверен, что на Херсонщине "был обычный двойник" диктатора, и этот двойник у него не один.

Секретарь СНБО назвал лидера государства-агрессора "перепуганным". Например, необычно длинный стол в Кремле, за которым Путин принимает политиков и чиновников, уже стал мемом.

По мнению Данилова, любые поездки для кремлевского диктатора – это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", – подытожил чиновник.

Напомним: OSINT-аналитики считают, что российский лидер мог быть в Херсонской области, но это, скорее всего, был населенный пункт очень близко к Крыму. Эксперты проанализировали видео с Путиным и узнали улицы, на которых он засветился. Это поселок Счастливцево на Арабатской стрелке – более чем 130 км от ближайших позиций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, пресс-служба Кремля отредактировала ролик, где диктатор дарил оккупантам иконы. Ведомство пыталось скрыть, когда именно было записано видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Путин якобы использует команду двойников. Они, по словам Буданова, раньше заменяли президента РФ только в "особых случаях", но после широкомасштабного вторжения в Украину это стало "обычной практикой".

– В британских СМИ появилась другая версия. Что думает по этому поводу эксперт по распознанию людей Симона Малик – читайте по ссылке.

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