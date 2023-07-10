Данилов: люди, готовившие Будапештский меморандум, путаются под ногами с предложениями о переговорах

Инициаторы Будапештского меморандума, разоружившего нашу страну и в конце концов приведшего к сегодняшней войне, сейчас предлагают Украине идеи по гарантиям безопасности. Это может закончиться для них статьей о госизмене.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Он подчеркнул, что Украине сегодня необходимо очень внимательно наблюдать за возможным предоставлением гарантий безопасности так называемой израильской моделью, чтобы "не произошло так, как с меморандумом, который готовили в 1994 году".

Данилов подчеркнул, что у Израиля есть ядерное оружие, а у Украины его "бесплатно отобрали". Поэтому такая модель снова оставит нашу страну незащищенной. А те, кто ее предлагает – предатели Украины, и она им этого не простит.

"Я хочу обратить внимание, что люди, которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами путаются в некоторых процессах и также предлагают нам определенные вещи. Дорогие "друзья", мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы, вам нужно прекратить заниматься этой дуракой. Потому что страна вам этого не простит", – заявил Данилов.

По его словам, если они и дальше будут предлагать Украине какую-то чушь, то это "может закончиться для них очень опасно, 111 статьей (о госизмене – Ред.), которую никто ни для кого не отменял".

Секретарь СНБО не стал называть конкретные фамилии, лишь уточнил, что эти люди имеют дипломатический статус. Они пытаются вести переговоры "за спинами украинского народа".

"Лавров встречался в США с теми людьми, которые не имеют отношения сейчас к политике в Вашингтоне, но имеют желание на что-то влиять, с ними общались. Имейте в виду, что у нас так же есть такие люди, которые делают вид, что они от имени украинского народа могут что-то решать", – добавил Данилов.

Напомним, что на момент обретения независимости у Украины был третий по размеру арсенал ядерного оружия в мире.

После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Великобритания (позже к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности. Как показала история, эти гарантии оказались фикцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны настоящие гарантии безопасности, пока она не станет членом НАТО.

Ранее Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе.

Литовский лидер Науседа заверил, что Украина на саммите в Вильнюсе может получить такие обязательства, которые ее не разочаруют.

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