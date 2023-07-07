Альянс должен показать единство: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе, анонсированный на 11 июля, может ответить ожиданиям Украины в ближайшей перспективе. В частности, речь идет об оборонных пакетах для украинской армии и гарантиях безопасности, необходимых до того, как наша страна не стала полноправным членом Альянса.

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Об этом политик сказал, отвечая на вопросы журналистов, на пресс-конференции в Словакии, где он встретился с лидером Словакии Зузаной Чапутовой. Политики обратились к своим нациям после переговоров тет-а-тет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, что в нерешенных вопросах относительно Швеции и сигнала Украине о приглашении мало единства. Это угроза прочности Альянса", – подчеркнул гарант.

Зеленский также добавил, что Россия рассчитывает на то, что НАТО на саммите покажет слабость. Он убежден, что этого нельзя допустить, особенно в условиях полномасштабной войны в Украине.

"Поэтому мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", – заключил украинский лидер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что литовский лидер Науседа заверил, что Украина на саммите в Вильнюсе может получить такие обязательства со стороны Альянса, которые ее не разочаруют. Консультации еще продолжаются, поэтому полностью исключать возможность, что наша страна уже через несколько дней может получить приглашение стать членом Альянса после войны "в той или иной форме", преждевременно.