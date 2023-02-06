Данилов: армия РФ из-за санкций получает оружие пониженного качества и точности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, как работают санкции против России, введенные против нее из-за полномасштабного вторжения в наше государство. В частности, из-за них армия страны-агрессора начала получать менее совершенное оружие.

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Это российское вооружение имеет пониженное качество и точность. Об этом Данилов написал в Twitter в понедельник, 6 февраля.

Причина низкой точности оружия "второй армии мира" состоит в том, что агрессор больше заботится о его количестве, чем о качестве.

Украина действует в этом вопросе совсем не так, как ее противник, отмечает Данилов. По словам секретаря СНБО, наша страна делает ставку на качество передовых технологий, в то время как Российская Федерация пытается одержать победы за счет массы мобилизованных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран планируют вместе построить завод, где будут производить беспилотники. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

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