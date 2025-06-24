'Дали нам слово': Зеленский рассказал, что Украина пыталась решить вопрос передачи Ираном дронов России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще в начале полномасштабной войны Киев пытался дипломатическим путем остановить передачу иранских беспилотников России. По его словам, Иран заверил, что заказ на "Шахеды" был сделан еще до вторжения.

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Однако впоследствии Тегеран не только передал дроны, но и помог создать производственную базу в самой России. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"После начала войны нам было трудно. Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было", – рассказал Зеленский.

Лидер государства отметил, что Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал недавние удары по объектам в Иране, связанных с производством вооружения. Он считает, что уничтожение таких мощностей — это правильный и логичный шаг.

"Те атаки, которые сейчас происходят на Иран, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, которое убивает людей. Поэтому да, я считаю, что это мощный и правильный шаг", – заявил он.

Напомним, в ночь на вторник, 24 июня, российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Целью врага на этот раз стали Немышлянский и Салтовский районы города. Есть пострадавшие.

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