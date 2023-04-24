'Дайте Украине не десятки, а тысячи танков', – Порошенко на конгрессе в Польше призвал союзников ускорить поставки оружия

Петр Порошенко, выступая на Европейском Экономическом Конгрессе в Катовице, призвал союзников ускорить поставки необходимых вооружений для ВСУ. В частности, Порошенко подчеркнул, что Украине нужны тысячи танков, а не две сотни.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Оружие – самый высокий приоритет. Мы должны вместе понимать, что это не просто поставки оружия или помощь Украине – нет, это инвестиции в европейскую безопасность, в вашу безопасность. И мы должны перевести европейскую и мировую экономику на военные рельсы", – отметил Порошенко.

Он также призвал ускорить переговоры о поставках боеприпасов в Украину, чтобы производить больше боеприпасов:

"Нам нужны боеприпасы. Боеприпасы являются приоритетом. Это война нового типа, война артиллерии, война боеприпасов, война беспилотников, война средств радиоэлектронной борьбы. Без амуниции выиграть такую войну невозможно. В Бахмуте у нас есть 1 час артиллерийского обстрела против 15 российских. Как выиграть бой с этим?"

"Нам нужно оружие, нужна противовоздушная оборона. Нам нужен реактивный истребитель. Почему? Потому что сейчас Россия начинает использовать планирующие бомбы, летящие на 30 км мощностью 1000 килограммов. Ничто не защитит от этих бомб. Только если у вас есть реактивный истребитель, что не позволит России достичь расстояния", – говорил Порошенко.

"Нам нужны системы РЭБ. Нам нужны ракеты большой дальности для уничтожения идущих в наступление материально-технического обеспечения их войск. Нам нужны танки. И я хочу поблагодарить Польшу за решительное решение, которое продемонстрировало лидерство в танковой коалиции. Но я просто хочу напомнить , что украинцы уничтожили 3600 российских танков. А сейчас в танковой коалиции мы получаем всего 200 с чем-то. 3000 – и 200. Нам их нужно доставить не десятки, а сотни. И это ключевой фактор победы", – подчеркнул Порошенко.

"Все ненавидят идею замороженной войны. Как нам избежать замороженной войны? Больше оружия, больше боеприпасов для украинских Вооруженных сил – ничего другого не существует", – считает Петр Порошенко.