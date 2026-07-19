«Чувствует приближение безвыходной ситуации»: экс-посол объяснил недавнее поведение Путина в отношении Запада

Бывший посол Украины в России, руководитель направления исследований по международной политике Фонда Филиппа Орлика Владимир Ельченко заявил, что российское руководство усиливает агрессивную риторику, осознавая приближение безвыходной ситуации.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", комментируя последние заявления Кремля в отношении Украины и стран Запада. Ельченко выразил свою позицию, в которой оценил изменение риторики российских властей. По его словам, такое поведение типично для Кремля в кризисные периоды.

"Обострение риторики, на мой взгляд, связано с тем, что Путин и в целом руководство Российской Федерации понимают, что они приближаются к безвыходной ситуации, и, как это всегда бывало раньше, повышают ставки", – отметил экс-посол.

Цель угроз

По словам Ельченко, ранее российские власти регулярно прибегали к угрозам применения ядерного оружия, а сейчас акцентируют внимание на возможном уничтожении украинской энергетической системы перед зимой. По его мнению, таким образом Кремль пытается оказать моральное и психологическое давление на украинцев, надеясь, что общество будет требовать прекращения войны даже на невыгодных для Украины условиях.

Еще одной целью, как считает дипломат, является воздействие на коллективный Запад. Он предположил, что Москва стремится добиться сокращения военной, финансовой и экономической помощи Украине. В то же время Ельченко призвал спокойно относиться к таким заявлениям, отметив, что подобные угрозы уже неоднократно звучали ранее и, как правило, не имели последствий.

Кремлевская тактика

Экс-посол также прокомментировал появление материалов и интервью представителей российской элиты в авторитетных западных СМИ. Он выразил убеждение, что такие публикации вряд ли могли появиться без одобрения Кремля, а отдельные тексты, по его словам, могли быть подготовлены непосредственно в российских властных структурах.

По мнению Ельченко, их главная цель – запугать Запад сценариями возможного распада России. Речь идет о распространении утверждений о рисках неконтролируемого распространения ядерного оружия, терроризма или масштабной миграции. По его словам, таким образом навязывается мысль, что только Владимир Путин способен предотвратить подобные процессы, но для этого ему якобы необходима хотя бы частичная победа в войне против Украины.

Бывший дипломат также высказал мнение, что реальные изменения могут наступить только после демонтажа нынешнего российского государства. По его словам, тогда речь будет идти уже не о смене политического режима, а о новых государственных образованиях, которые могут возникнуть на территории современной РФ. В то же время он отметил, что такой сценарий может быть делом отдаленной перспективы.

Ельченко также заявил, что не сомневается в будущем распаде России, поскольку, по его словам, все империи в конечном итоге прекращали своё существование. Он добавил, что надеется остаться последним послом Украины в Российской Федерации в её нынешнем виде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила стратегическое преимущество в войне благодаря дальнобойным ударам по территории России, которые все сильнее бьют по ее экономике, логистике и военному потенциалу. Однако в Киеве считают, что это "окно возможностей" продлится недолго – к началу зимы Россия может адаптироваться к новым угрозам, а традиционные массированные атаки на украинскую энергетику вновь осложнят ситуацию

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!