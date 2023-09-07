Миссия турецкого президента завершилась без каких-либо ощутимых результатов. Уже когда стало известно, что президент России отказался от поездки в Турцию и Реджепу Тайипу Эрдогану придется самому посещать Россию, думаю, стало ясно, что спасти российско-турецкие переговоры может только чудо.

Видео дня

Чуда не произошло. Владимир Путин в очередной раз повторил свои требования, которые могли бы привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы, и порадовался "провалу" украинского наступления, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Зато Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, получил редкую возможность убедиться в том, в какой сумрачной реальности сегодня находится его российский коллега. Уже в самолете по пути из Сочи турецкий президент скажет сопровождавшим его журналистом, что окончание российско-украинской войны – несмотря на все дипломатические усилия Анкары – не просматривается даже на горизонте.

Своей неуступчивостью Путин, думаю, нанес серьезный удар по репутации Эрдогана как международного посредника. Ведь даже накануне визита западные наблюдатели утверждали, что турецкий президент – пожалуй, единственный, кто может уговорить российского коллегу вернуться к "зерновой сделке".

Даже на совместной пресс-конференции, когда фиаско переговоров было очевидным, Эрдоган старался быть дипломатичным и демонстрировать, что он понимает озабоченность Путина. Однако и это не помогло. И теперь, вероятно, мало кто поверит, что Эрдоган – именно тот человек, который может одновременно общаться с украинским и российским президентами и с каждым находить общий язык.

Путин, конечно же, заинтересован в сохранении особых отношений с Эрдоганом. Турция – одна из немногих развитых стран, с которой у России полноценные политические и экономические отношения. И все же, уверен, мир президента России становится все в большей мере черно-белым с каждым днем российско-украинской войны.

Вряд ли Путин забыл, что Эрдоган постоянно настаивает на украинском статусе оккупированного Крыма. Что он содействовал освобождению лидеров крымскотатарского Меджлиса и помог командирам "Азова" оказаться на Родине. Что Турция участвует в "Крымской платформе", а сам Эрдоган неоднократно выступал на этой международной конференции, посвященной деоккупации Крыма.

Возможно, еще недавно можно было бы на это закрыть глаза – но Путину, думаю, теперь хочется общаться с теми, кто не позволяет себе ни одного слова критики в его адрес. И внутри страны, и за ее пределами.

Путину сложно согласиться с тем, что существует и другой мир – мир, в котором оккупация и аннексия вовсе не являются нормой. И, похоже, чем дальше, тем больше он ничего не хочет знать о таком мире.

Поэтому предстоящий визит в Россию северокорейского диктатора Ким Чен Ына обещает быть куда более результативным, чем поездка президента Турции. Уверен, Ким Чен Ын поддержит войну Путина в Украине, осудит Запад и поговорит о поставках оружия. Это как раз то, что Владимиру Путину и нужно от его гостей.