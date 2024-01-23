Чтобы 'успокоить' Путина, Европа должна активнее 'просыпаться': есть плохие и хорошие новости для Украины. Как это отразится на войне?

Дальнейшая помощь Украине со стороны США натолкнулась на стену — в прямом и переносном смысле. Этот вопрос стал заложником внутриполитической борьбы. Кроме того, большинство европейцев считают, что более чем вероятный второй срок Дональда Трампа в Белом доме ослабит союз континента с США в области безопасности.

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Встретившись с непредсказуемым Вашингтоном и собственными проблемами, Брюссель ищет возможность финансировать Украину и увеличивать свои военные производственные мощности.

Хорошая новость – европейцы наконец-то осознали реальность российской угрозы для себя. Плохая заключается в том, что их трансформация безопасности происходит все еще очень медленно, что, конечно, очень вредит Украине.

О том, каким образом ЕС планирует в отсутствие американской помощи в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российского нашествия – в материале OBOZ.UA.

Европа готовится, но все еще очень медленно

В войне на истощение обычно побеждает тот, у кого лучше развита военная промышленность. Совокупные экономические ресурсы союзников Украины настолько превосходят российские, что украинцы должны иметь значительное преимущество, но ситуация до сих пор так не выглядит.

Европа привыкла производить оружие в мирное время в течение длительного периода и относительно небольших количествах. Это, например, привело к тому, что, пообещав в марте 2023 года закупить для Украины 1 млн. артиллерийских снарядов, европейцы смогли выполнить ее только на половину, ведь их просто не хватает. При этом по данным министерства обороны Эстонии, российское производство артиллерийских боеприпасов в текущем году достигнет 4,5 млн единиц.

Только на третий год войны ЕС понял, что нужно менять, наконец, свой миролюбивый подход. Агентство поддержки и закупок НАТО заявило, что поможет ряду стран ЕС приобрести 1000 зенитных ракет Patriot на сумму 5 млрд евро. НАТО не имеет права напрямую направлять летальную помощь Украине, но этот заказ позволит странам-членам ЕС передать Киеву свои средства для ПВО. В рамках программы ЕС, запущенной в октябре 2023 года, будет выделено 500 млн евро на наращивание производства снарядов.

Усилия Европы ощутимы и все еще не справляются с двумя важнейшими вещами: модернизацией собственных систем обороны и одновременным оказанием адекватной помощи Украине. Ни одно из этих направлений не соответствует остроте ситуации.

Производство снарядов хромает

Американское и европейское производство снарядов тоже растет, но недостаточно быстро. Аналитики исследовательской компании Agency Partners оценивают европейское производство в 1,25 млн. В отличие от США, где заводы по производству боеприпасов принадлежат государству, Европа зависит от частных фирм, что делает рост значительно меньше.

В европейских странах сейчас четыре основных производителя боеприпасов: немецкая компания Rheinmetall, британская BAE Systems, принадлежащая правительству французская Nexter и Nammo, принадлежащая норвежскому и финскому правительствам. После "холодной войны" они сосредоточились на производстве сложных систем вооружения, но в очень небольшом количестве.

Наиболее действенным европейским производителем оказалась компания Rheinmetall. Она обязалась ежегодно производить 700 тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года и в этом году откроет в Украине производственные и ремонтные мощности для бронетехники. Большинство ее заказов оплачивается правительством Германии.

С дальнобойными ракетами еще сложнее: Европа передала в США большую часть производства двигателей для боеприпасов к HIMARS и другим системам. По оценкам министерства обороны Эстонии, годовой объем производства некоторых европейских зенитно-ракетных систем исчисляется единицами.

Крупнейший в Европе производитель MBDA сообщает, что даже если инвестиции будут вложены сейчас, первые ракеты, вероятно, начнут отгружаться только к 2026 году. Так или иначе, нынешние меры не отвечают срочности ситуации.

Что планируется?

Главное – в феврале утвердить пакет помощи на 50 млрд евро. Полноценному принятию решения снова мешает Венгрия, но ЕС готовится к такому развитию событий.

Параллельно Евросоюз планирует создать новый фонд для военной помощи Украине, из которого страны-члены начнут получать компенсации за поставки оружия. Размер фонда составит 20 миллиардов евро. Предполагается, что фонд будет выделять не менее 5 млрд евро ежегодно с 2024 по 2027 годы.

Таким образом, страны ЕС смогут получить компенсацию за передачу Украине беспилотников, ракет противовоздушной обороны и боеприпасов. Также часть средств будет использована для оплаты расходов по программе военной подготовки украинских военных. Согласно проекту плана, уже в 2024 году фонд может предложить компенсации на общую сумму 7,5 млрд. евро.

Кроме того, члены группы "Рамштайн", в которую входят более 50 стран, включая всех членов НАТО, рассматривают возможность ежегодно выделять Украине 0,25% своего ВВП. С таким предложением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, потенциально реализация ее инициативы позволила бы собрать более 120 миллиардов евро, что могло бы переломить ситуацию в пользу Украины. Такой подход обеспечит Украине устойчивый источник финансирования и может стать переломным моментом в борьбе с Россией.

Из более конкретных вещей можно выделить, что Германия в 2024 году предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 миллиардов евро, говорится в заявлении правительства ФРГ. Наконец-то проснулась и Франция. Эмманюэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Президент Франции уточнил, что Париж готовится поставить 40 ракет SCALP и сотни бомб. Макрон также заявил, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить производство оружия и увеличить поставки в Украину.

Война с РФ возможна – европейцы это понимают

"Европа, конечно, понимает необходимость поддерживать Украину при возможных проблемах с американской помощью для нас, но большей угрозой для них является вероятный приход Трампа на пост президента. У европейцев большие опасения относительно того, что будет с их гарантиями безопасности со стороны Штатов. Поэтому они действительно думают над тем, как увеличить помощь Украине, но главный вопрос – как усилить собственную безопасность", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Оказывая помощь Украине, они оттягивают для себя вероятную войну с Российской Федерацией. То, что эта возможность более реальна – факт. Европейцы все активнее об этом говорят и готовятся. Поэтому, если ЕС реально начнет наращивать собственное военное производство, то именно это и будет залогом мира на континенте. Путин ни в коем случае не будет воевать со странами, хорошо подготовленными к войне.

Хорошая новость – они начали этот процесс. Плохая – все это делается очень медленно. Тормоза это и европейская бюрократия, и то, что ЕС не является одной страной, поэтому общие решения всегда принимать сложнее и дольше во времени. К тому же отношение к укреплению совместной обороны также разное. Например, соседние Польша и Венгрия по-разному воспринимают этот вопрос, не добавляющий движения. Потому и происходят отрицательные с нашей точки зрения процессы", – говорит Сергей Таран.

Что касается удастся ли ЕС преодолеть сопротивление Венгрии, то, по мнению Сергея Тарана, этот вопрос будет решен.

"На сегодняшний день Венгрия фактически не заблокировала ни одного серьезного решения. То есть, они могут притормозить тот или иной вопрос, но не менять европейскую политику, потому что венгры очень зависят от ЕС. Таким своим поведением они стараются выторговать больше денег и преференций для себя. Но если Орбан продолжит заниматься шантажом, то Венгрию просто лишат права голоса и на этом все кончится. Поэтому я в этом отношении угрозы не вижу.

На мой взгляд, куда больше проблем ожидает Украины на американском направлении. Хорошая новость – в ближайшие недели можно ожидать согласования многомиллиардного пакета помощи. Плохая же заключается в том, что во внутренней политике США сейчас доминирует некая изоляционная составляющая. Америка будет лучше, если она отгородится от мировых проблем и будет заниматься исключительно своими вопросами. Этакая форма популизма, мол забудем о мире и нам станет от этого лучше. Конечно, Америка не может себе позволить такой подход и такой подход на сегодняшний день преобладает в американском обществе. Поэтому, думаю, на этот раз помощь нам окажут, но вряд ли мы сможем дальше получать ее на постоянной основе. К этому нужно быть готовым", – подчеркнул Сергей Таран.