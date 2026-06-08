'Чтобы Украина не была сброшена с этого поезда': Порошенко рассказал, о чем говорил с еврокомиссаром Мартой Кос

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко рассказал, о чем говорили во время встречи в Верховной Раде с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, которая приехала в Украину. Он также ответил на вопрос, есть ли риски разделения Украины и Молдовы на пути к членству в Евросоюзе и сказал, что надо сделать, чтобы этого не произошло.

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Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Есть ли риск, что нас разделят с Молдовой? Очевидно, есть. А почему? Потому что Украину не любят, а Молдову любят? Нет. Потому что Молдова выполнила уже половину плана, где у Украины еще и конь не валялся. И речь не только о том, что парламент должен проголосовать изменения в законы, а парламент находится в глубоком кризисе и не голосует. Позиция "Европейской Солидарности" очень проста: приобщите нас к разработке проектов законов, потому что мы, в отличие от других, кроме названия, читаем текст. И видим, что туда вредное для Украины спрятано. Привлеките нас, и вы имеете наши голоса, плюс существенное повышение качества законопроектов", – отметил лидер оппозиции.

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"Сейчас мы находимся в невероятно важном этапе нашей интеграции. Неделю назад Европейская Комиссия приняла решение о 90 миллиардах евро помощи, которая обеспечена российскими замороженными активами. И если россия не вернет активы Украине, не будут использованы репарационные деньги, Евросоюз заплатит сам. А если вернет, то возврат кредитов, этих 90 миллиардов, будет происходить за счет российских денег", – сказал Порошенко.

"Еще одна важная позиция – если Украина не будет делать реформы, если будет откат реформ, то Европейский Союз эти деньги взыщет с Украины обратно. Это очень мощная мотивация. Сегодня была очень эффективная встреча с Еврокомиссаром по вопросу расширения госпожой Мартой Кос, большой подругой Украины. И она сказала, что сегодня или завтра в Украину поступит 2,8 млрд из этого транша. Мы обсуждаем позицию по законопроектам, которые надо принять в первую очередь. В том числе как она сказала, законопроект по тотальной перезагрузке и реформе политического инструмента власти – Государственного бюро расследования", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это перезагрузка Финмониторинга. Человек, прямой участник Миндичгейта, который из-за того, что он боится НАБУ, не появляется в Украине, не появляется на работе и его не увольняют. Огромная позиция по верховенству права, независимости судей", – отметил пятый президент.

"Она очень талантливая юристка, мы с ней говорим на одном языке", – поделился лидер "ЕС" впечатлениями от встречи с Кос.

"15 июня у нас будет открытие, наконец, первого кластера, который называется "Основы". Верховенство права. С этого начинается вступление в Евросоюз и этим заканчивается. У нас задача на каждый день, даже не на каждую неделю. Чтобы уже в июле в результате эффективной работы украинского правительства, президента и парламента мы открыли еще семь кластеров. Потому что Молдова их точно откроет. А мы? Если мы не будем этого делать, а Молдова будет, то граждане Молдовы не должны страдать из-за бездействия, безответственности украинской власти", – отметил Порошенко.

"И тогда Молдова пойдет с балканскими странами, а Украина будет сброшена с этого поезда. И вот еще одна позиция, которую мы обсудили с госпожой Кос, это инклюзивность. Потому что это – дело не только Зеленского. Это дело Порошенко, но не только. Это дело президента, правительства, парламента, общественных организаций, лидеров общественного мнения, субъектов местного самоуправления, журналистов. Все должны чувствовать эту задачу. И это объединение страны. Без этого мы не победим Россию, без этого мы не вступим в Евросоюз", – убежден лидер оппозиции.