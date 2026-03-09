'Чтобы было что-то между Венгрией и Россией': Орбан отличился циничным заявлением об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично объяснил, почему он "заинтересован в сохранении Украины". По его словам, для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то, что их разделяет.

Об этом Орбан сказал в понедельник, 9 марта, его цитирует издание Telex. Он отметил, что безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если Россия не будет их соседом.

"Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то – это можно назвать даже Украиной – между Россией и Венгрией", – заявил премьер.

Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но Будапешт не хочет впускать ее в Европейский Союз, сказал Орбан.

Он также заявил, что "когда русские подавляли венгерские освободительные движения, украинцы были на стороне русских". Так он высказался о восстании 1956 года в Венгерской Народной Республике, которое было подавлено советскими войсками при участии органов государственной безопасности Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии украинский вопрос превратился в главную ось внутренней политики. Премьер-министр Виктор Орбан фактически сделал ставку на конфликт с Киевом как на ключевой инструмент мобилизации электората для партии Fidesz.

Сценарий знакомый: внешняя угроза, энергетическая безопасность, "втягивание в войну" и образ лидера, который якобы самостоятельно сдерживает хаос. Впервые за годы полномасштабной войны России против Украины Орбан публично назвал Украину врагом, обвинил ее в подрыве венгерских интересов и пообещал и в дальнейшем блокировать любую помощь Киеву на уровне ЕС. Мы рассказывали, почему причина такой резкости – не только геополитика, но и внутренняя арифметика.

