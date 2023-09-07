'Что вы ему руки жмете?' Данилов напомнил сторонникам переговоров с Путиным об убитых украинских детях

Условия Украины по окончании войны остаются неизменными – это выход на границы 1991 года и привлечение России к ответственности за все военные преступления, совершенные на территории нашего государства. А договариваться с РФ нет смысла, ведь она никогда не придерживается того, что обещает.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в свой день рождения в эфире канала "1+1". Он сказал, что считает чепухой призывы к Украине сесть за стол переговоров с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они (россияне – Ред.) ничего не придерживаются, поэтому с ними нельзя договариваться. Они должны понести ответственность за все, что они сделали, выплатить компенсации, а затем с ними о чем-то можно говорить", – констатировал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, как в 1997 году Киев заключил договор "о дружбе, сотрудничестве и партнерстве" с Москвой, и чем это закончилось.

Также Алексей Данилов напомнил сторонникам идеи переговоров Киева и Москвы об убитых россиянами украинских детях.

"Человек, убивший 500 наших детей, не должен нести за это ответственность? Что это за мир? Что вы с ним встречаетесь? Что вы ему руки жмете?" – эмоционально добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время переговоров с президентом Турции российский диктатор Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ "провалом" и заявил о готовности к мирным переговорам. По его словам, РФ рассматривает вариант разрешения войны мирными переговорами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что какие-либо договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным не способны привести ни к каким положительным результатам, поскольку Кремль не придерживается собственных обещаний. Об этом глава государств сказал, выступая на форуме Ambrosetti в Италии.

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