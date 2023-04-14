Колись люди, які можливо залишаться і переживуть ядерний апокаліпсис, напишуть, що Третя світова війна розпочалася 24 лютого 2022 року і було багато можливостей у людства не допустити глобальної ядерної катастрофи та врятувати планету, але людство не скористалось цими можливостями і загинуло.

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Яким чином і коли знову відродиться життя на нашій планеті не відомо.

Але точно можна спрогнозувати, що деякі історичні реліквії залишаться для майбутніх дослідників і вони зможуть прослідкувати величезну трагедію, яка розпочалася на планеті в цей день і яку людство не змогло зупинити.

І вже не буде мати значення,що світову пожежу підпалив путін, буде мати значення тільки те, що в ядерному полум’ї загине людство.

Загинуть усі. Ніхто не врятується.

Це зараз деякі народи на далеких островах сподіваються, що цей апокаліпсис до них не дійде і вони залишаться жити так, як і жили.

Індуси, китайці, араби і багато інших народів теж думають, що вони майстри і віртуози дипломатії, завдяки чому їм вдасться уникнути загибелі, і що загинуть інші народи та країни, які будуть безпосередніми учасниками ядерної війни, а їхні території будуть жити повсякденним життям.

Не залишуться. Катастрофа буде мати глобальний характер і ніхто, рано чи трохи пізніше, не зможе уникнути трагічних наслідків.

Людство і все живе на планеті загине.

Вже давно усі найвпливовіші аналітичні світові центри і найбільш авторитетні наукові лабораторії, які досліджують можливі наслідки глобальної ядерної війни однозначно прийшли до висновку, що людство накопичило зараз таку кількість ядерної зброї, якої достатньо ( багаторазово), щоб людство загинуло і не тільки людство, а й усе живе на нашій планеті.

Правда, існують й інші теоретичні припущення, що не усі і не зразу загинуть, а пройде декілька років і буде ядерна зима, голод, холод.

Все це неодмінно і призведе до загибелі усього живого.

Ми, в сучасному житті не можемо гарантовано прогнозувати погоду на завтра чи на місяць, а тому прогнозувати, що залишиться на планеті після глобальної ядерної війни можна лише на теоретичному рівні і на припущеннях, і не дай нам Боже побачити справжню ядерну війну та її реальні наслідки.

Які ще потрібно аргументи? Хто хоче перевірити ці прогнози на практиці?

Чому народи світу і уряди країн це продовжують ігнорувати.

Президент росіі путін, фактично перетворив увесь світ у своїх заручників.Він постійно погрожує не Україні, а світу застосуванням ядерної зброї.

Спочатку він, розпочавши агресію проти України, публічно дав команду привести усі ядерні сили росії в бойове положення, потім в процесі агресії неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти європейських країн чи США. А останнім часом, знову не просто погрожує світу застосуванням ядерної зброї, а прийняв рішення наблизити тактичну ядерну зброю безпосередньо до кордонів НАТО, розмістивши її в Білорусії.

А щоб було зрозуміло, що за тактична ядерна зброя в розумінні путіна, яка її потужність достеменно ніхто не знає, за деякими оцінками фахівців - це приблизно до 100 кт. Для порівняння атомна бомба "Малюк", яка була скинута на Хіросіму була потужністю 15 кт.Тобто, прямий і нічим не прикритий ядерний шантаж до якого вдався путіін продовжується і стає все більш загрозливим. Але за тактичною ядерною зброєю неодмінно буде застосована і стратегічна ядерна зброя. А це сумарно біля 13000 боєголовок в усіх дев’яти ядерних країн, але 90% - у США та Росії (приблизний паритет біля 6000 боєголовок). І потужність стратегічної ядерної зброї набагато перевищує тактичну, наприклад міжконтинентальна балістична ракета МБР "Сармат" має потужність до 1000 кт кожної боєголовки, а всього їх може бути розміщено від 10 до 15 боєголовок на цій МБР. Уявляєте, яка руйнівна сила лише однієї МБР.

До речі, це модернізована, а фактично перефарбована ракета українського виробництва за класифікацією НАТО - "Сатана".Все це відбувається в умовах повного розбалансування усіх світових механізмів ядерного стримування і міжнародної безпеки. ООН є абсолютно не діючою і не ефективною структурою, а Раду безпеки ООН, найбільш важливий орган міжнародного співтовариства, очолює країна, президент якої путін оголошений у розшук, як міжнародний злочинець, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

В такій ситуації надзвичайно важливо щоб була міжнародна єдність щодо агресії путіна і можливих наслідків для світу.

Не можна сказати, що ця єдність є глобальна і не носить кон’юктурний характер.

Відверто здивував своєю позицією загравання з Пекіном, президент Франції Макрон. Важко пояснити такі його дії. Але в будь-якому випадку намагання Макрона сподобатись Китаю і особисто Сі Цзіньпіну може мати дуже негативні наслідки, бо це підриває єдність європейських країн.

Можна з високою ймовірністю припустити, що Голова КНР Сі Цзіньпін може вплинути на путіна щодо його ядерного шантажу. Але як показує досвід, путін, крім себе, більше нікого не слухає. Крім того, не виключено, що Сі Цзіньпін сам готується до війни з Тайванем, яка теж може дуже швидко перерости в глобальну. За таких обставин, сподіватись, що Сі Цзіньпін моде зупинити агресивні дії путіна, не варто. Хоча, з точки зору безпеки Китаю, Сі Цзіньпін не зацікавлений в тому, щоб путін розпочав ядерну війну, бо це унеможливить його пожиттєве правління.

Зараз надзвичайно важливим є питання, настільки путін контролює свої ядерні сили? Чи гарантовано виконають наказ божевільного путіна на ядерну атаку будь-якої країни світу.

Путін зараз надзвичайно небезпечний.

Невдачі на фронті носять такий характер і такі масштаби, що це вже неможливо утаємничити. Російське населення почало підозрювати, що не такий вже путін і герой, як вони думали. І що загроза поразки у цій війні буде висока, про що прямо почали говорити кремлівські пропагандисти. Але сподіватись на те, що російське населення вийде на громадянський протест проти війни, - не варто. Вони перелякані, глибоко отруєні пропагандою та не здатні захищати свої права і свободи. Але при цьому, підтримка путіна залишається високою, як і підтримка війни.

Зараз, як ніколи, путін і населення росіі єдині, як колись гітлер і німецький народ. Чим це закінчилось для гітлера і німецького народу усі добре пам’ятають, можна не сумніватись, така ж доля чекає і путіна, і російське населення.

Що ж робити? Як врятувати людство від неминучої трагедії?

Це найбільш важливе питання, яке повинно бути головним змістом міжнародної політики.

Світ підійшов до тієї межі, за якою "ядерна зима".

Вже очевидно, що путіна нічого не зупинить у своїй ненависті до усього людства. Він чудово усвідомлює, що поразка у війні - це його політична і фізична смерть. Путін зараз психологічно принижений, він розраховував на зовсім інший фінал цієї авантюри.

Путін нагадує пораненого звіра, який особливо небезпечний.

Що можна зробити для того щоб зменшити загрозу ядерної війни?

Впевнений у тому, що це є зараз головним питанням, на яке намагаються знайти відповідь і у Вашингтоні, і у Берліні, і в Парижі, і мабуть у Пекіні.

Проблема путіна і рф - це вже проблема планетарного масштабу. Механічна заміна путіна на іншу особу мало що зміне, а якщо і зміне, то тільки погіршить ситуацію. Проблема полягає у тому, що замість путіна може бути тільки новий путін. Хоча призвіще його і буде інше, наприклад, Медведев чи син Патрушева, або навіть Дьомін.

Путін і вище військово-політичне керівництво росії - це купка міжнародних злочинців, які відкрито погрожують людству застосуванням ядерної зброї. І у разі загострення ситуації на фронті до такої межі, коли вже буде вирішуватись особиста доля путіна та росії є висока ймовірність, що путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, усвідомлюючи, що незалежно від усіх застережень, країни НАТО можуть не піти на ядерне загострення з путіним. На це він і розраховує, що удар тактичною ядерною зброєю навіть обмеженої потужності примусить Україну разом з її союзниками сісти за стіл переговорів з путіним про завершення війни на його умовах.

В кремлі відчувають, що загроза ганебної поразки і знищення путінського режиму наближається невідворотньо.

Путін задіює усі свої можливості і ресурси, але це не приносить йому позитивних результатів на фронті. Кремль охопив страх.Найближче оточення путіна вже намагається дистанціюватись від фюрера, але час розплати невплинно наближається.

Щоб не оголошувати в росіі загальну мобілізацію, путінська влада придумала досягти фактично цього ж результату, але без оголошення загальної мобілізації.

Держдума внесла зміни до єдиного реєстру військовозобов’язаних і тепер практично біля 25 мільйонів військовозобовязаних запасу, можуть в будь-який момент поповнити путінську армію.

Це відповідь путіна на контрнаступ ЗСУ. Путін хоче поставити під гвинтівку мільйони військовозобов’язаних, сподіваючись на те, що живою стіною зупинить український контрнаступ.

Це, можливо, остання спроба путіна змінити ситуацію на фронті. Але, з іншої сторони населення росії швидко з’ясує, що в росії фактично вводиться правовий режим загальної мобілізації, хоча формально путін боїться відкрито оголосити загальну мобілізацію, а вдався до зазначених маніпуляцій з законом.

На що нам, українцям, можна сподіватись?

Тільки на героїчні ЗСУ.

Що може врятувати людство від дій цього ядерного маньяка?

Відповідь дуже проста і очевидна. Єдиний захист, який може реально бути забезпечений - повноцінне членство України в НАТО. Тільки НАТО може зупинити путіна у його намірах застосувати проти України ядерну зброю. Путін боїться сили і тільки сила може його зупинити. Фінляндія, незважаючи на усі негативні реакції і погрози росії, стала членом НАТО, тим самим підсилила війська НАТО одним мільйоном фінських добре екіпірованих солдатів. НАТО на 1340 кілометрів наблизилось до безпосередніх кордонів росії і взяло під оперативний контроль Балтійське море, а також і північні моря росії.

Вступ України до НАТО реально завершить політичне фіаско путіна.

Впевнений у тому, що український народ вже не потрібно агітувати про вступ до НАТО, майже 80% відсотків підтримують такий крок.

Украінська влада повинна зробити все можливе і неможливе, щоб переконати наших друзів, що членство України в НАТО - це усвідомлений вибір українців.

Але і країни- члени НАТО теж повинні усвідомити, що якщо Україна не стане членом НАТО, ядерна війна стане реальністю. Блок НАТО не зможе залишитись в стороні від ядерної агресії путіна, але в такому разі це призведе до глобальної ядерної війни.

Не має значення, як буде реагувати путін на повноцінне членство України в НАТО - він отримає те, чого так довго добивався.

Буде мати значення лише здатність і сила НАТО зупинити ядерний шантаж путіна.

Засновниками НАТО було лише дев’ять країн, тепер членами НАТО є 30 держав. Вступ України в НАТО завершить нову архітектуру світової безпеки і буде надійною запорукою миру на планеті.