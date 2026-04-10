'Рисков будет меньше': Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине, и рассказал о поставках ракет к Patriot

Украине необходимы действенные многокомпонентные гарантии безопасности; эти условия до сих пор обсуждаются со странами-партнерами. Сейчас Киев предложил свое видение и ожидает ответ от потенциальных гарантов.

Видео дня

О том, какие договоренности хочет заключить наше государство, рассказал президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ. Также он затронул тему ПВО и ПРО, в частности поставок американских ракет-перехватчиков.

Работа над гарантиями безопасности

"Во-первых, Украине важно понимать, какой конкретно и как быстро будет реакция партнеров, если агрессия со стороны русских повторится", – подчеркнул глава государства.

Украинская команда договорилась, что мы предложим свое видение, а союзники дадут свой ответ на такой драфт. Важно, чтобы не было "каких-то слабых мест и ошибок", отметил Зеленский.

Следующее – это финансирование ВСУ, "которое должно быть четко обеспечено".

"Третья история – комплектация нашей ПВО", – сказал президент. Он пояснил, что Киев хочет договориться об обеспечении оружием и компонентами противовоздушной и противоракетной обороны, которые показали эффективность на Ближнем Востоке и в Заливе, но которых у нас не было.

"Если мы говорим о сильных гарантиях безопасности, то это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном объеме", – заметил политик.

"Кроме того, я не верю, что "русские" не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше", – заявил Зеленский.

Поставка ракет для комплексов Patriot

Глава государства сообщил, что по состоянию на начало апреля партнеры осуществляли поставки Украине американских зенитных ракет.

"В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", – заверил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Представители администрации президента США Дональда Трампа могут впервые посетить Украину уже в апреле. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что одна из основных тем на этом этапе – гарантии безопасности. Они могут быть более сильными после визита американской делегации.

– Владимир Зеленский информировал, что Киев хочет усилить гарантии безопасности и готовит специальный документ для американской стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!