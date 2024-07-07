Пока что имеем картину: настоящий осёл соревнуется с настоящим слоном. С одной стороны — присущее лишь ослу упрямство Байдена, который остаётся едва ли не единственным человеком в мире, искренне верящим в победу Байдена над Трампом. С другой стороны — никто из американских политиков никогда не был так похож своим поведением на слона, как Трамп. То есть оба кандидата в президенты полностью соответствуют символам своих партий.

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Но всё это — до выборов.

З 2025-го же года в наиболее вероятном случае, то есть в случае победы Трампа, нас, скорее всего, ожидает ситуация, когда не будет ни помощи, ни военных действий, ни мира (и какое там НАТО), при этом прекращение огня по линии фронта произойдёт достаточно быстро — с откладыванием территориальных и других вопросов на неопределённое время.

В гораздо менее вероятном случае, то есть если упадёт Марс с неба и благодаря этому каким-то образом победит Байден, нас фактически ожидает всё то же самое, но без полного прекращения огня и с какой-то символической помощью Украине.

Когда Байдена в силу естественных обстоятельств сменит Харрис, будет то же, что и при Байдене, причём этот вариант — более вероятный, чем Байден на полные четыре года, но всё равно гораздо менее вероятный, чем Трамп.

Поэтому все уже сейчас ориентируются на Трампа, говоря о переменах в ноябре даже не употребляя слово "если", и это очень симптоматично — как и то, на такое словоНЕупотребление никто и не обращает внимания: всем всё ясно.

Если только Байдена не уговорят уйти с избирательной гонки.