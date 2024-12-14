Членство в JEF и усиление позиций Украины: Зеленский провел разговор с премьером Латвии

В пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Основными темами разговора стали ситуация на фронте и потребности в оснащении украинской армии, а также желание Украины стать членом военного объединения JEF.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства проинформировал премьера о ситуации на поле боя, а также об усилиях, прилагаемых Украиной для ремонта энергетической инфраструктуры и возобновления электроснабжения после массированной атаки со стороны России.

Зеленский поблагодарил Латвию за всю оказанную ею оборонную поддержку и отметил, что Украина нуждается в подготовке и оснащении со стороны союзников бригад по примеру Франции и США. Он отметил, что это может не только помочь в приближении справедливого и продолжительного мира для Украины, но и в обеспечении безопасности всей Европы.

Гарант добавил, что общую роль в подготовке и оснащении бригад могут сыграть страны Балтии и Северной Европы, а в координации – военное объединение JEF. По словам Владимира Зеленского, наше государство заинтересовано в полноправном членстве в этом альянсе.

JEF – это Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства. Эти многонациональные экспедиционные силы были созданы в 2014 году Соединенным Королевством и состоят из девяти ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Зеленский и Силиня также обсудили европейскую интеграцию Украины. Президент подчеркнул, что Киев готов сделать все необходимое для параллельного открытия переговорных кластеров в следующем году и рассчитывает на полную поддержку со стороны Латвии.

"Владимир Зеленский и Эвика Силиня согласились, что справедливое завершение войны возможно, если Украина будет в самой сильной позиции, с достаточным количеством укомплектованных бригад, ПВО и определенностью касательно интеграции в ЕС и НАТО", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия утвердила 26-й пакет военной помощи для Украины и уже начала формировать следующий. Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером Финляндии Александром Стуббом усиление украинской ПВО.

Ему гарант тоже рассказал о последствиях массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

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