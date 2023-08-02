'Членство Украины в ЕС и НАТО': Зеленский наметил ориентиры для украинских дипломатов до конца 2023 года. Фото

Украина выражает стремление начать переговоры относительно своего будущего членства в Европейском Союзе до конца текущего года. Кроме того, украинские дипломатические миссии в различных странах активно работают над подготовкой к вступлению в НАТО и требуют конкретных гарантий безопасности в этом процессе. Эти вопросы были подчеркнуты как приоритетные направления внешней политики страны.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский в выступлении во время экстренного совещания с руководителями дипломатических учреждений Украины, которое состоялось в Закарпатской области. Наше государство уже должно начинать подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

"В этом году должны открыть переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе, и Украина будет к этому готова", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что все украинские дипломаты, действующие в столицах различных стран и институтах Евросоюза, имеют задачу активно способствовать консолидации Европы с целью обеспечения общей безопасности и прогресса.

"В конце года решение о начале переговоров по вступлению нашего государства должно быть одобрено Европейским советом, и никакой альтернативы этому нет", – подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неотложной необходимости начать подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне с целью продвижения евроатлантической интеграции Украины. Это подразумевает активное взаимодействие и обсуждение возможности присоединения Украины к НАТО с партнерами из стран Альянса. Подготовка к саммиту позволит укрепить диалог и партнерство между Украиной и НАТО, а также обозначить конкретные шаги и меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

"Задача послов в странах НАТО – работать для консолидации всех столиц Альянса вокруг приоритетов общей безопасности. Именно в Украине приобретается безопасность для нашего континента и в целом для международного порядка, основанного на правилах, и это заслуживает политического и юридического признания всеми нашими союзниками", – сказал он.

Президент отметил, что получение гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО является не менее важной задачей. Во второй половине текущего года ожидается, что пакет гарантий станет более конкретным. Это означает, что страны-партнеры НАТО будут предоставлять Украине конкретные обязательства по обеспечению ее безопасности и поддержке на пути к членству в Альянсе.

"На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США", – сообщил Владимир Зеленский и акцентировал внимание на необходимости дальнейшей работы по присоединению к документу других стран.

Кроме того, президент отметил важность продолжения политики соседства, ведь в современном мире все свободные демократические страны нуждаются в добрососедстве.

"Ваша задача – создавать для нашего государства больше добрососедских возможностей. Защищать наши интересы, но и защищать общность интересов с соседями – со всеми, кроме государства-агрессора и его сателлитов. Украина умеет быть благодарна и благодарна каждой стране, абсолютно всем людям, каждому народа, которые нам помогали. Но и наш вклад в общую безопасность заслуживает благодарности", – сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, Украине нужны новые проявления солидарности и новые программы сотрудничества и долговременной системной поддержки.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности для нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины в НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас включить в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков не представляется возможным, итог будет один.