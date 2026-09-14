"Чистая российская диверсия": Кривонос рассказал о встрече с Зеленским по поводу колл-центров
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Директор НАБУ Семен Кривонос назвал ситуацию с распространением мошеннических колл-центров в Украине "целенаправленной российской диверсией". Он также рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским по поводу колл-центров.
Об этом Кривонос заявил на брифинге 14 сентября.
Руководителя НАБУ спросили, была ли у него встреча с Зеленским по поводу этой проблемы.
"Да, у нас состоялась встреча с президентом. Мы на ней обсуждали в целом ситуацию с колл-центрами, насколько это распространенная проблема, насколько она наносит ущерб", — сказал Кривонос.
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