Многие из мировой элиты и подавляющее большинство украинцев уже давно осознали, какую огромную победу одержал украинский народ в феврале - марте 2022 года, когда спас страну и сорвал план путина по быстрому захвату нашего государства. Это была историческая победа, полностью изменившая дальнейший ход истории.

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Якби не ця перемога, зараз багато що змінилося у світі.

Зовсім по іншому виглядала б Європа і зовсім іншим був би світовий порядок, який в значній мірі визначали б путін і Сі Цзіньпін. Сполучені Штати втратили б своє світове лідерство і під орудою Трампа під виглядом ізоляціонізма та завдяки потугам путінської агентури, перетворювались би в нестабільну територію.

НАТО припинило б своє існування.

Путін швидкими темпами створював свою нову імперію від океана до океана, а Сі Цзіньпін не тільки б захопив Тайвань, а і повністю став домінувати у всьому азійському просторі.

Світ поділився б навпіл між путіним і Сі Цзіньпіном.

Україна була б розділена на декілька частин- лівобережну і правобережну дніпра, значна частина українського народу була б знищена. Але українці, які проживали на правобережній території були б депортовані на Таймир, освоювати цей півострів, а замість українців на їх землі заселили б нових росіян. Уся лівобережна частина була б приєднана до росії. Правобережна - формально зберігала б деякі ознаки державності, але була б повністю під контролем путіна. Не виключено, що вже на цей час була б створена інша держава – "прообраз срср", але значно збільшивши свою територію і кількість суб’єктів нової імперії.

Все це могло бути! І все це й багато усього іншого було у планах путіна. Але, увесь цей план, головну мету президентства путіна - створити нову російську імперію, був зруйнований мужнім українським народом, який не тільки переміг путіна у цій агресії, але і врятував народи Європи і увесь світ від світової чуми - путінізму.

Можливо, ми до кінця ще не усвідомлюємо в повному обсязі в який переломний момент історичного розвитку зараз знаходиться світ. Ці події однозначно будуть мати вплив на розвиток людської цивілізації у 21 сторіччі. І це усе спричинила Україна.

Усі плани путіна повністю зруйновані. Путін програв і цей програш обернеться для ньогоне тільки втратою влади, але й смертю, і розпадом росії, як єдиного державного утворення.

А поки що йде війна. Але це вже інша війна, про яку і не думав путін. Це цивілізаційна війна між путінською деспотією і західною демократією.

Увесь Захід об’єднався у спільній боротьбі України з путіним, у цій війні у путіна немає ніяких шансів на перемогу. Єдине, що стримує остаточний і швидкий розгром путіна, це намагання Заходу не допустити глобальної ядерної війни - третьої і останньої війни.

Саме цим та деякою нерішучістю наших західних партнерів і намагається скористатися путін, тим самим продовжуючи свою смертельну агонію і віддаляючи нашу остаточну спільну перемогу над путіним і путінізмом, але наша перемога неминуча!

Путін вміло скористався дещо архаїчними процесуальними нормами регламенту Конгресу США щодо права Спікера Палати представників одноособово вносити на розгляд Палати законопроекти. Тобто, тільки Спікер палати одноособово визначає який законопроект вносити на розгляд палати, а який не вносити. Завдяки цій нормі Трамп, як головний претендент на номінацію від Республіканської партії на виборах предидента США, фактично вже довгий час шантажує через республіканську більшість у Палаті представників, президента США Джо Байдена щодо ухвалення внесеного ним законопроекту про допомогу Україні, що грає на руку путіну, оскільки може зменшити оборонні можливості України.

Але і Трампу американська демократія нанесла серйозний удар, спочатку спеціальний прокурор пред’явив йому 91 звинувачення в тому числі і проти Конституції США, а тепер на підставі 14-ї поправки до Конституції США Трамп може втратити можливість приймати участь у виборах і повторно зайняти Білий дім.

Путін, чіпляється за Трампа, сподіваючись що він його врятує і як президент США обмежить або скоротить Україні допомогу. Це ще одна помилка путіна. Ніяких підстав сподіватись на Трампа у путіна немає, але і для Трампа зараз не найкращий період. У нього починається складний період судових тяжб. Причому кожне рішення, яке має ухвалити Верховний суд США і щодо можливості притягнути до кримінальної відповідальності колишнього президента США і щодо права приймати участь на наступних виборах прнзидента США, може бути остаточним і останнім в його політичній кар’єрі.

Зараз в центрі уваги, судова заборона штату Колорадо і державного секретаря штату Мен, щодо права Трампа приймати участь в праймеріз Республіканської партії у цих штатах. Я вже декілька разів писав з цього приводу і прогнозував подальший перебіг цих справ. Як і передбачалось, остаточну крапку у цьому питанні має поставити Верховний суд США.

8 лютого 2024 року Верховний суд США почне розглядати апеляцію Трампа на рішення Верховного суду Колорадо, яке обмежило права Трампа на участь у попередніх виборах у цьому штаті на підставі 14 -ї поправки до Конституції США.

Як зазначає Politico, Трамп каже, що виключення його з голосування "викличе хаос". У 59-сторінковому короткому записі адвокати Трампа представили свою справу суддям перед усним аргументом 8 лютого щодо його права. Дональд Трамп виклав свої юридичні аргументи у Верховному суді, чому він повинен залишитися в бюлетені для голосування у 2024 році, закликаючи суд "покласти швидкий і рішучий кінець" судовим позовам, які стверджують, що він не має права обіймати посаду президента через його спроби триматися влади після програшу на виборах 2020 року.

Оскарження його права "загрожують позбавити права голосу десятки мільйонів американців" і "обіцяють розв’язати хаос і бідлам" по всій країні, якщо вони триватимуть, написали адвокати Трампа в юридичній записці, поданій у четвер увечері.

Минулого місяця адвокати Трампа закликали суддів скасувати постанову Верховного суду Колорадо, яка дійшла висновку, що він не має брати участь у виборах відповідно до 14-ї поправки, яка забороняє людям обіймати державні посади, якщо вони брали участь у повстанні після присяги підтримувати Конституцію.

Верховний суд США має розглянути справу 8 лютого.

Юридичні аргументи Трампа в 59-сторінковій записці знайомі — вони багато в чому повторюють аргументи, які він наводив у судах нижчої інстанції та попередньо викладав у попередніх заявах у Верховному суді.

Але суть полягає в тому, що він офіційно представляє свою справу суддям напередодні того, що через три тижні відбудеться історичне зіткнення у Високому суді.

У доповіді Трамп заперечував, що він спровокував бунт у Капітолії 6 січня.

"Ніщо з того, що президент Трамп зробив у відповідь на вибори 2020 року або 6 січня 2021 року, навіть віддалено не кваліфікується як "повстання", — стверджували його адвокати. "Президент Трамп ніколи не брав участі та не керував будь-якою незаконною поведінкою, яка сталася в Капітолії 6 січня 2021 року. Насправді все навпаки, оскільки президент Трамп неодноразово закликав до миру, патріотизму та закону й порядку."

Адвокати Трампа заявили, що промова Трампа в Ellipse того дня була політичною промовою, захищеною Першою поправкою, а не спробою підбурити його прихильників штурмувати Капітолій.

"Твердження про те, що президент Трамп має здібності до телепатії" і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики, написали його адвокати. На тлі своєї палкої риторики в цій промові Трамп неодноразово закликав своїх послідовників "боротися як у пеклі". Він також — після того, як тисячі вже почали йти до Капітолію — закликав їх маршувати "мирно".

Колишні помічники Білого дому сказали, що Трамп знав, що деякі з натовпу були озброєні, і навіть після початку бунту Трамп неодноразово відхиляв прохання оточуючих заспокоїти та розігнати натовп. Трамп також розпалив натовп відразу після того, як він увірвався в будівлю, коли він написав у Твіттері про напад на свого віце-президента Майка Пенса за відмову допомогти його зусиллям залишитися при владі.

Зокрема, адвокати Трампа не стверджували у своїй заяві, що напад 6 січня не був повстанням. Вони висунули цей аргумент у суді нижчої інстанції. Однак у Верховному суді вони просто стверджують, що Трамп не вживав жодних дій, які самі по собі могли б бути повстанням. "Висловлення занепокоєння щодо чесності нещодавніх федеральних виборів і вказівка на повідомлення про шахрайство та порушення не є актом насильства чи загрозою застосування сили", — написали вони.

Кримінальні звинувачення спеціального прокурора Джека Сміта проти Трампа включають звинувачення в тому, що він покладався на жорстокий натовп, щоб перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена того дня. Сміт стверджує, що 6 січня стало "кульмінацією" численних передбачуваних змов з метою зірвати передачу влади. По всій країні було подано безліч судових позовів, які оскаржують право Трампа брати участь у виборах штату відповідно до "статті про повстання" 14-ї поправки. Але рішення Верховного суду Колорадо минулого місяця було першим рішенням, яке визнало участь Трампа неправомірною. За ним було прийнято аналогічне рішення держсекретаря штату Мен, який наказав вилучити Трампа з голосування в цьому штаті через його поведінку 6 січня та до нього. Однак досі Трампа фактично не вилучили з жодного голосування. Рішення у справах Колорадо та Мен призупинено, поки Верховний суд розглядає це питання.

Експерти з права та представники виборчих органів закликали Високий суд швидко роз’яснити це питання. Залишення права Трампа невирішеним підвищує перспективу того, що Конгрес або суди можуть спробувати заблокувати його приведення до присяги, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії, а потім переможе на загальних виборах у листопаді цього року.

Крім заперечення того, що він брав участь у повстанні, адвокати Трампа навели в четвер інші юридичні аргументи — деякі з них ґрунтувалися на технічних твердженнях про положення 14-ї поправки про повстання та про те, чому воно взагалі може не застосовуватися до колишніх президентів. Адвокати Трампа також зазначили, що поправка дає Конгресу повноваження відмовлятися від будь-якої заборони, пов’язаної з повстанням, стверджуючи, що для штатів було б неправильно дискваліфікувати Трампа з голосування, якщо вони не мають останнього слова щодо права Трампа. Незважаючи на те, що судді можуть підняти основне питання щодо відповідності Трампа на різні підстави, заява колишнього президента також закликає суддів прийняти остаточне рішення в найкоротші терміни.

"Рішення, яке скасовує рішення Верховного суду Колорадо, залишаючись агностиком щодо права президента Трампа… лише відкладе боротьбу за дискваліфікацію", – написали адвокати Трампа.

Отже, найближчим часом ми усі станемо свідками того, чи вдасться Трампу перемогти Верховний суд США, тобто перемогти американську демократію, опорою якої вже декілька сторіч є саме - Верховний суд США.