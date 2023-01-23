Четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов: названы фамилии

Четыре депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" будут лишены мандатов досрочно. Речь идет о Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

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Об этом LB стало известно 23 января. Причиной называется то, что у указанных политиков есть паспорта Российской Федерации.

Официальное решение о лишении Королевской, Пономарева, Солода и Волошина статуса нардепа пока не принято, но в парламенте якобы запланировано соответствующее заседание, перед которым будет издан указ президента. Издание ссылается на собственные источники.

Собеседник журналистов заявил, что указ должен появиться уже в ближайшее время.

"Дальше по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – прогнозируют в ВР Украины.

Как известно, лишить мандата народного депутата возможно (согласно ст. 81. п. 4 Конституции Украины) в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы страны.

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