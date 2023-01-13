Они привели войну в Украину: Данилов заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Рады

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что представители ОПЗЖ в Верховной Раде должны уйти из парламента, поскольку именно они привели в Украину войну. Эти политики лоббировали интересы РФ, а среди коллаборантов в разных регионах больше представителей именно их политсилы.

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Соответствующее мнение Данилов высказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя вопросы лишения депутатских мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Секретарь СНБО выразил непонимание, что члены указанной партии до сих пор делают в парламенте.

"Особенно, на тех территориях, которые были захвачены РФ, депутаты, преимущественно большинство именно с ОПЗЖ, были в первых рядах, помогали террористам выявлять наших граждан, которые были сторонниками нашей страны. Так происходило и в Херсоне, и в других временно захваченных Россией городах", – объяснил Данилов.

"Если по справедливости, берите список ОПЗЖ и все они должны покинуть Верховную Раду… Это люди, которые привели к нам сюда войну, люди, которые постоянно заботились здесь об интересах Российской Федерации, для которых Путин был кумиром. Что они делают в Верховной Раде Украины, когда идут кровопролитные бои за нашу Украину, мне трудно сказать. Я вообще считаю, что ни один из них не имеет права, по крайней мере, морального, на сегодняшний день находиться в пределах Верховной Рады Украины", – отметил Данилов.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о лишении гражданства Украины скандальных украинских политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, вставших на сторону России. Кроме того, у предателей (по предварительной информации) хотят отобрать мандаты народных депутатов.

Гарант добавил, что если народные избранники "выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский направил запрос спикеру Верховной Рады Украины о возможности лишения мандатов депутатов, избиравшихся в парламент от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Последнюю окончательно запретил Верховный Суд 15 сентября 2022 года.

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