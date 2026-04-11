'Четко знаем, с кем имеем дело': Зеленский определил задачи для ВСУ во время режима тишины на Пасху. Видео

Во время Пасхального перемирия Силы обороны будут действовать в соответствии с тем, придерживается ли этих условий противник. Право на ответ есть у каждого украинского подразделения.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который вечером в субботу, 11 апреля, записал очередное вечернее обращение к народу. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Во время перемирия Украина будет отвечать зеркально

Глава государства сообщил, что в пятницу и субботу обсуждал так называемый режим тишины вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и представителями Службы безопасности.

Зеленский напомнил, что Украина уже неоднократно предлагала установить перемирие хотя бы на праздничный период. "И хорошо, чтобы действительно получилось. Пасха должна быть временем безопасности, временем мира", – подчеркнул он.

Прекращение огня могло бы продолжаться и в дальнейшем. "Мы дали это наше предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет", – объяснил президент.

"Украина будет действовать зеркально. Задачи определены для нашей армии. Если российских ударов не будет, то не будет и наших ответов. Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше, и четко знаем, с кем имеем дело. Если не будет российских ракет, не будет российских дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что приоритет нашей страны – это реальная безопасность. "О возможности продолжить прекращение огня сигнал россиянам доказан", – добавил Зеленский.

Украина работает для следующих обменов военнопленными

Президент рассказал, что обмен, который состоялся 11 апреля, готовился долго. "Каждое возвращение наших людей имеет значение. Мы помним обо всех. Ищем по каждой фамилии. Бывает, что находим людей спустя годы, когда ничего не было известно о человеке, а главное – чтобы можно было вернуть домой, в Украину", – сказал глава государства.

Он поблагодарил Координационный штаб, ГУР и СВР, СБУ, МВД и нашу армию, которая обеспечивает пополнение обменного фонда. "Ваша смелость, воины, – это гарантия, что сможем возвращать людей", – обратился Зеленский к защитникам.

Украина помнит обо всех, кого агрессор удерживает в неволе: о военных и гражданских. "Надеемся, что обмены продолжим уже в ближайшее время. По крайней мере с нашей стороны всю работу для этого выполняем", – отметил президент.

Украина поддерживает контакт с США для продвижения в переговорном процессе

"Отдельно работаем и с партнерами, чтобы дальше двигаться в переговорах и в обеспечении безопасности. Украина на связи с американской стороной, на постоянной связи, на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами", – рассказал Зеленский.

Сотрудничество в сфере безопасности продолжается

Что касается договоренностей со странами Ближнего Востока и Залива, то в понедельник, 13 апреля, Умеров подготовит подробный доклад о нашем экспорте возможностей по безопасности.

"Фактически все партнеры одинаково воспринимают это успехом Украины и говорят об этом – что Украина реально добавляет безопасности. Есть интерес в Азии по этому поводу, и уже есть первые договоренности в работе. Это точно усиливает и Украину также. Сейчас Рустем Умеров уже в Украине – согласовываем драфты соглашений", – сообщил глава государства.

Главный акцент во внутренней работе направлен на энергетику

В субботу Зеленский заслушал доклад премьера Юлии Свириденко. "Энергетика – это первый приоритет во внутренней работе сейчас. Очень важно, что энергосистема работает, работает очень неплохо, нам удалось добавить генерации", – заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто работает, "чтобы эта Пасха была со светом".

Как писал OBOZ.UA:

– Кремлевский диктатор Владимир Путин 9 апреля объявил о перемирии, которое якобы должно длиться с 16 часов 11 апреля до конца суток 12 апреля по всем направлениям боевых действий.

– Ранее Владимир Зеленский объяснял, как будет действовать этот режим: отсутствие ударов врага будет означать отсутствие украинских ответов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!