'Чешская инициатива будет продолжаться': Зеленский высказался о ситуации с оружием для ВСУ и страхах партнеров

Президент Владимир Зеленский уверен, что партнеры Украины боятся поражения России в войне. В то же время он подчеркнул, что для этого они должны предоставить необходимое вооружение Силам обороны.

На этом фоне он высказался о чешской инициативе по боеприпасам, а также идее французского коллеги. Об этом украинский лидер говорил 17 мая, общаясь с журналистами.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Но так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем выигрывают", – сказал Зеленский.

Он отметил, что благодаря чешской инициативе, предусматривающей закупку для Украины боеприпасов у других государств, впервые за годы войны "ни одна из бригад не жалуется, что не имеет артиллерийского снаряда".

"И это происходит за последние два месяца. Всем еще придется очень много работать. Чешская инициатива будет продолжаться. О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры", – добавил президент.

Отдельно он подчеркнул, что украинские власти начинают инициативу, когда партнеры будут выделять финансирование и на производство дронов, систем РЭБ. Он пояснил, что технические показатели украинских БПЛА становятся лучше, специалисты могут производить их больше, чем на это есть денег.

Также Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заговорил о возможности отправки войск на территорию Украины, а еще анонсировал увеличение помощи, в том числе поставок военной техники ВСУ. На днях оба лидера провели переговоры по телефону.

"Тренировки в Украине логичны, мы об этом говорили. Скорее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу. А потом – сотрудничество по разминированию. Можно сделать хаб по ремонту, например, французской техники прямо в Украине, чтобы не отправлять это во Францию. Я на это смотрю очень положительно. Все это могло бы быть шагом, который бы подтолкнул и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", – сказал Зеленский.

Отметим, что на днях Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в частности поставок военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир. Кроме этого, недавно французский лидер в очередной раз заговорил о возможности отправки войск на территорию Украины, сказав: нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The New York Times написало, что страны НАТО рассматривают вопросы отправки инструкторов в Украину для обучения воинов Сил обороны. Лидеры некоторых государств якобы не исключают такого развития событий в будущем, но США настаивают, что не будут размещать американские войска, в том числе и инструкторов, на украинской территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!