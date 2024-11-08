Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской ОГА: что известно о чиновниках, получивших новые должности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской областных государственных администраций. В частности, главой Волынской ОГА назначен Иван Рудницкий. Главой Закарпатской ОГА стал Мирослав Билецкий, который до этого был исполняющим обязанности главы ЗОГА.

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Соответствующие указы №755 и 756 подписаны президентом 8 ноября. Им предшествовали указы №753 и 754 об увольнении глав Волынской и Закарпатской ОГА.

Отдельно в Кабмине сообщили, что на заседании 8 ноября правительство согласовало назначение Ивана Рудницкого и Мирослава Билецкого.

Ветерану АТО Юрию Погуляйко, который получил должность главы Волынской ОГА в 2019 году, уже в декабре 2020 года областной совет выразил недоверие. Кроме этого момента, в скандалах Погуляйко не фигурировал, а вот его замы Юрий Гупала и Мирослава Якимчук критиковались неоднократно. Последнюю даже подозревали в содействии в незаконной переправке лиц через границу.

Кто такой Иван Рудницкий

Иван Рудницкий родился в январе 1978 в Дрогобыче на Львовщине. После Революции Достоинства работал заместителем начальника Управления СБУ в Закарпатской области и являлся начальником Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В 2015-2018 годах занимал аналогичную должность, но в Управлении СБУ во Львовской области.

С июля 2019 по июль 2022 года Рудницкий работал в Управлении СБУ Закарпатской области. Впоследствии возглавил Управление СБУ в Полтавской области, а в июне 2024 – Управление СБУ в Волынской области.

Кто такой Мирослав Белецкий

Господин Билецкий родился в январе 1976 года в Рокосово Хустского района. Окончил "Львовскую политехнику" (по специальности "Экономика предприятия"), после чего работал по специальности – директором Нанковского кирпичного завода. Также он возглавлял предприятие "Хуст-спецавтотранс" и был председателем правления местного СООО "Украина".

В 2019 году Билецкий был кандидатом в депутаты от партии "Украинская стратегия Гройсмана". А на местных выборах 2020 года попал в Закарпатский областной совет от партии "Родное Закарпатье", причем набрал рекордное среди всех избранных депутатов количество голосов избирателей (более 6,6 тыс.).

С 2021 г. г-н Билецкий работал первым заместителем губернатора Виктора Микиты, а после его перевода в Офис президента с сентября 2024 года исполнял обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации.

Согласно декларации, в 2023 году в должности первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Билецкий заработал только 504 тыс. грн. Что не помешало ему задекларировать еще автопарк спецтехники (тракторы и экскаваторы), 2,5 млн грн и 82,5 тыс. грн долларов наличными.

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