Кабмин назначил нового главу Госагенства восстановления

Кабинет Министров Украины 27 сентября назначил нового главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Занял должность бывший городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. В свою очередь, Сухомлин подтвердил назначение и прокомментировал его.

"С сегодняшнего дня назначен на должность председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Спасибо за доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю, вице-премьеру по восстановлению Украины Алексею Кулебе", – сказал Сухомлин.

Экс-глава Житомира также назвал главные для него направления в работе на новой должности.

"Я точно знаю, что принцип "построить лучше, чем было" должен быть главным. Направления, которые можно вписать в приоритетные – это энергонезависимость государства, защита энергетических объектов. Это обеспечение жильем вынужденных переселенцев. Также приоритет – наши военные (поддерживать наше войско, их семьи, первоочередное обеспечение таких семей жильем, потому что это очень важно)" – отметил он.

Отдельно чиновник выделил развитие транспортной инфраструктуры.

"Эта отрасль должна работать в настоящее время исключительно для обеспечения военной логистики, усиления экспортного потенциала украинской промышленности и сельского хозяйства", – считает Сухомлин.

Также новый глава ведомства пообещал "прозрачность и подотчетность" и "качественную реализацию необходимых для Украины проектов".

Сергей Сухомлин родился в Радивиле Ровенской области, однако всю жизнь прожил и даже военную службу проходил в Житомире. Начинал он как предприниматель, был депутатом горсовета от разных партий. Но после участия в Евромайдане (при поддержке последнего) в 2014 году стал заместителем городского головы Житомира, а уже через год и занял должность мэра.

Сухомлин в разное время был с такими партиями, как "Наша Україна", "Фронт Змін", "Батьківщина", "Солидарність" (где был членом Центрального совета партии) и "Пропозиція". Чиновник женат, с женой Светланой воспитывает троих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября Сергей Сухомлин решил досрочно сложить полномочия градоначальника. Причем депутаты городского совета единогласно поддержали его отставку.

По словам самого Сухомлина, это было "сложное решение, которое принималось несколько недель". Он не объяснял причину такого решения, но обещал, что "точно не бросит Житомир".

До Сухомлина на должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры был Мустафа Найем, но в июне Кабмин уволил чиновника. Его обязанности временно исполнял Роман Комендант.

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