Говорят, что две головы на оркостанском гербе символизируют две великие культуры россии: европейскую и азиатскую. Ха-ха! Потому что нет там никакой.

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У неё не две головы. У неё — пустое пространство меж двух голов аномальной двухголовой курицы. Чёрная дыра, угрожающая всему, что вокруг, ибо изначально стремится к его (всего) поглощению. Обе головы вокруг этой дыры — остатки евроазиатской культуры на девятой части суши — были поглощены, разумеется, тоже, исчезнув в ней бесследно. Ни голов, ни мозгов. Только угроза всему живому, да и мёртвому тоже.

В великом многооскарном фильме "Пролетая над гнездом кукушки" ключевым было следующее: большинство пациентов изуверской психбольницы уверяли, что находятся там добровольно. Хотя в заведении этом не лечили, а измывались. Но их это устраивало. Точно так живёт мордор. Так существуют мордоряне. Они безропотны и покорны, ибо у них нет органов, рождающих ропот или неповиновение. Они изначально дефектны.

Они не сопротивляются, ибо к сопротивлению не подготовлены своей природой — она такого не допускает. Уничтожать всё вокруг — да, самим сопротивляться насилию — нет, это уже слишком сложно.

Какая Европа? Какая Азия? Ни то ни другое — не для таких аномалий. Они, оркостаныши, — это только русский мир, мир безмозглых инфантильных чудовищ. Они не охотятся — они просто съедают всё, что рядом.

Азия это обитель высококультурных трудяг. Пока их не обезображивает мордор подобно северной корее, они на многое способны. Экономические чудеса Японии, Южной Кореи, Сингапура (да и Таиланда) поразили весь мир. Даже изгаженный мордором Китай сумел прийти в себя и даже из социализма, занесённого из куриного межголовья, умудрился сделать нечто жизнеспособное. В Китае — люди, а в мордоре — жестокая изнанка человечества. Грозное, но тупое стадо, ничего не дающее, но всё всасывающее...

(Китай было вознамерился это стадо приручить. Мир затаил дыхание. Всё, однако, испортил директор мордора. Едва от него уехал главный китаец, как он назло ему сообщил миру о передаче Беларуси ядерного оружия. Подобные выходки должны в ближайшее время привести к тому, что против не западного и не восточного оркостана таки объединятся и Запад, и Восток. Это ускорит закономерный финал чёрной дырочки.)

P. S. В мордоре думали (если у них вообще есть чем думать), что они борются с российс... с расистской русофобией. Ооооо, то они ещё не знали, что она такое. Они её не побороли — они её породили. Пусть теперь читают и наслаждаются.