Почтенная британская The Guardian только что обнародовала "большую тайну" - безусловные признаки, мягко говоря, не очень хорошего когнитивность (то есть умственного) состояния действующего американского президента.

ОК: дебил (если это почему-то ИМЕННО СЕЙЧАС так хочет доказать Гардиан) - и что из этого?

Есть мнение, что в Главной стране мира из двух склеротичных идиотов-маразматиков с прогрессирующей деменцией просто выбрали того, у кого слабоумие немного меньше.

Ну а мы вынуждены благодарить его и облизывать, как Урсула или Рютте, и началась у нас такая необходимость, кстати, ещё задолго до войны, что характеризует нашу славную независимость так же великолепно, как Байден и Трамп - прославленную американскую демократию.

А может - и демократию как таковую. Просто это ей, уважаемой, очередной приговор.

К примеру, в самой демократической матушке всех демократий Великобритании только за время полномасштабной войны в Украине - уже четвёртый премьер, так намного ли это лучше?

[Я уже не говорю о весьма демократической Южной Корее, из 13 прошлых президентов которой 10 были смещены и/или убиты либо совершили самоубийство, ну хотя бы отсидели за решёткой, а из остальных 3 двое успели отсидеть ещё до президентства.]

Как говорил шекспировский Призрак отца Гамлета в бессмертном (несколько свободном) переводе Леся Подеревянского: "Пробзділось щось у Датському князівстві".

А вот цитата не менее известная, хотя и известная почему-то не с начала предложения:

"ПРАВИЛЬНО БЫЛО СКАЗАНО, что демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных, которые пробовались время от времени".

Это, кстати, не о Черчилле, это сам Черчилль цитирует неизвестно кого, поэтому ему и приписали.

Так что те формы, что были, - тоже плохие, и лишь благодаря этому демократия не НАИхудшая. То есть САМАЯ худшая - не она. А разве человечество интересует только то, какая [не] САМАЯ худшая?