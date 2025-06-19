Стиль заявлений Трампа и Путина следует различать. Трамп, когда оценивает ту или иную ситуацию, руководствуется прежде всего сиюминутными эмоциями и необходимостью скрыть собственные намерения, если они, по его собственному мнению, противоречат созданному у его собственной аудитории образу. Этим заявления Трампа схожи с заявлениями Зеленского с важным отличием: "второй Трамп" (не стоит путать с первым) находится в состоянии политической деменции, а Зеленский после 2022 года (не стоит путать с Зеленским периода 2019-2022 годов) в состоянии эмоционального истощения и выгорания.

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Далее текст на языке оригинала.

Все це, звісно, не про політичну професійність, але все ж таки про живих людей. Із заявами Путіна все інакше. Російський президент позбавлений емоцій навіть тоді, коли старанно і завчено їх імітує.

Путінські заяви мають на увазі дві цілі – надіслати сигнали і створити можливості. "Сигнальна" політика має на меті поставити вас у ситуацію того, хто наздоганяє. Адже ви маєте ще й зрозуміти цей "сигнал" (і якщо ви його зрозумієте неправильно, Путін зовсім не буде проти, адже його задача не із вами домовитись, а вас заплутати, якщо він хоче чогось насправді досягнути, він говорить відкритим текстом, без шифрів).

А можливості – це для тих, хто хоче захищати його інтереси, але немає платформи. Після заяв Путіна можна говорити, що він "прагне перемовин" і закінчення війни, адже він сам сказав – і на цих засадах блокувати нові санкції і допомогу Україні. Або переконувати, що він не мав наміру бити по житлових кварталах Києва, а "просто знищує український ВПК (російський "опозиціонер" Ніколай Мітрохін вже пояснив, що удари по житлових кварталах – намагання Росії "адресно" вбити працівників оборонної промисловості, а тепер такі "корисні ідіоти" Кремля можуть на самого Путіна посилатися).

І тому це також не про політику. Це про агентурну роботу.