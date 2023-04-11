Американцы в последнее время как бы соревнуются, кто больше навредит Украине. То у них утечка секретных данных о нашем контрнаступлении, то рассказывают, как Washington Post, что из этого наступления [почти] ничего не получится.

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Главная страна мира позабыла, как 14 месяцев назад глубокомысленно и дружно накаркивала (следом за мордором) поражение Украины, которое должно было произойти уже в течение первых же 72-96 часов боевых действий в феврале прошлого года??? И сейчас там продолжают в том же ключе, "поднимая" так боевой дух наших воинов. Я всегда был против шапкозакидательства, однако же и каркать под руку тоже не надо.

Тем более, пока та же Америка столь же глубокомысленно тормозит ключевые поставки оружия. Если не давать F-16 и Abrams, да вдобавок медлить с уже обещанными вооружениями, а в придачу — публиковать секретную информацию об украинском контрнаступлении, это наши возможности действительно не повышает. Так каркайте тогда уж честно! "По нашей американской вине и ввиду нашей американской сцыкливости украинское контрнаступление, возможно, будет иметь некоторые проблемы, которые нам же потом, очухавшись, придётся запоздало устранять..." Пишете "правду" — так пишите правду!!!

Иногда кажется, что свобода в этой стране так губит сама себя. Что свобода прессы порой мешает. Да, мешает. Но без неё всё равно никуда. Просто мозги должны быть тоже на уровне свободы. Свобода — это ответственность, а не безмозглость.

Аналогично — в большой политике. За время нашей войны, то есть за немногим более года, в Великой Британии на посту премьера успели побывать три политика, в Италии — два, в Израиле — три, причём третий уже шатается; во Франции президент с трудом прошёл выборы, победив лишь во втором туре; в Германии канцлера время от времени пошатывает не очень устойчивая нестандартная коалиция; в США успела несколько измениться конфигурация в Конгрессе, а теперь страну уже досрочно трясёт от предстоящих судьбоносных президентских выборов...

При этом директор мордора директорствует уже 23 года и будет на посту пока не убьют или сам не сдохнет, а главный китаец управляет своей гигантской империей уже более 10 лет и останавливаться не собирается.

Выходит, Цивилизации в противостоянии с дикими и диковатыми опять мешает демократия? Приносящая лишь постоянную нестабильность? Нет, не мешает! Ибо это лучше, чем примитивный застой, распространяющийся не только на соответствующие страны, но и на мозги их полувечных императоров.

А на Западе мозги в принципе в порядке. Просто иногда их зачем-то отключают. Не отключайте, пожалуйста. Эта субстанция — для постоянного пользования. С неотключённым мозгом проще понять, от чего польза нашему ОБЩЕМУ ДЕЛУ, а от чего вред. Думайте перед тем, как публиковать вредящее, и перед тем, как принимать решения, помогать ли тем, кто за вас, хитровыхитренных, отдаёт жизнь.

Слава Украине!