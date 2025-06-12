'Человеческий ресурс России не безграничен': американский генерал назвал 'два критических направления' для Украины в войне

Страна-агрессор Россия совсем не считается с собственными потерями на поле боя в Украине. Однако ее человеческий ресурс не безграничен, хотя еще некоторое время захватчики могут себе позволить не считаться с потерями. Более того, оккупантам уже сейчас трудно пополнять потери военных специалистов, особенно командиров младшего офицерского звена.

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Так считает экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности, генерал-лейтенант Армии США в отставке Герберт Рэймонд Макмастер. Он отмечает, что с проблемой человеческих ресурсов захватчики столкнутся в ближайшем будущем.

Герберт Рэймонд Макмастер - доктор философии, писатель и военный сухопутных войск США, участвовавший во всех крупных американских войнах современности, кавалер множества боевых наград, признанный национальным героем, чьи личные заслуги в боевых действиях являются предметом обязательного изучения в военных образовательных учреждениях. С февраля 2017 года по апрель 2018 года был советником по национальной безопасности президента Трампа.

"Я знаю, что существует такое мнение, будто Россия имеет безграничную способность отправлять людей на эту войну так, как они делают это сейчас. Но я не думаю, что они сохранят такую возможность", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что особенно ощутимыми для россиян являются потери офицеров младшего командного звена.

"Мы все знаем, как сложно восстановить командование на этом уровне", - отметил он.

Макмастер также добавил, что располагает информацией о том, как новобранцы в РФ проходят подготовку в течение всего трех недель перед тем как попасть на фронт, где их, скорее всего, просто убивают или ранят.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с отминусованными накануне 1120 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе 11 июня достигли 999 200 человек. Таким образом, сегодня этот показатель перевалит за миллион.

Однако захватническая война России приводит и к потерям среди украинцев. Макмастер утверждает, что необходимо сохранять поддержку Украины и сконцентрироваться на "двух критических направлениях".

Так, по его словам, нужно помочь украинцам с "защитой от постоянного натиска российских беспилотников и ударных средств дальнего радиуса действия". Речь идет, прежде всего, о многослойной ПВО.

Во-вторых, как отметил Макмастер, нужно обеспечить целый ряд возможностей, которые помогут восстановить мобильность ВСУ на поле боя.

Напомним, что в начале июня Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого "стороны обсудили ряд актуальных вопросов".

По словам Трампа, в разговоре Путин дал понять, что в ближайшее время мирного урегулирования в Украине ждать не стоит.

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