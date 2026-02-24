Путин дал россиянам новый 'сигнал' о войне против Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями 23 февраля

Российский диктатор Владимир Путин использовал праздник "защитник отечества" 23 февраля, чтобы продолжать готовить население РФ к возможной мобилизации. Главарь Кремля заявил, что на плечах российских оккупантов лежит "огромная ответственность за российский народ и общее дело России".

По мнению аналитиков, Путин готовится к проведению ограниченных, поэтапных призывов в будущем для удовлетворения потребностей в формировании вооруженных сил. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Россиян готовят к мобилизации

Высказывания российского диктатора являются попыткой установить условия для смягчения любой внутренней негативной реакции, которая может возникнуть в результате призывов резервистов в будущем. Постоянное упоминание Путиным "ответственности" в его речи 23 февраля является попыткой выдвинуть нарративное условие, направленное на то, чтобы потребовать от российского общества дополнительных жертв ради его военных усилий, в том числе путем предоставления большего количества живой силы.

Кроме того, акцент Путина на ответственности в его речах – не только ответственности российских солдат, но и всех россиян – вероятно, является попыткой привить российскому народу чувство гражданского долга, чтобы уменьшить возможную негативную реакцию на потенциальные меры принудительной мобилизации. Аналитики ISW отмечают, что диктатор РФ осознает внутреннее недовольство, которое могут вызвать такие призывы, и пытается заблаговременно заручиться большей поддержкой населения, нормализуя концепцию жертвенности и ответственности до того, как он начнет такие призывы.

Кремль намекает на увеличение потерь РФ

Председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев также использовал свое публичное выступление 23 февраля для поддержки более широкой инициативы по мобилизации российского населения. Украинофоб встретился с оккупантами 23 февраля и, что примечательно, был одет в военную форму несмотря на то, что он не является военнослужащим.

Медведев заявил, что России "нужна победа, но цена победы имеет значение", и призвал российских солдат "заботиться о себе и своих близких". Кремлевские чиновники часто публично заявляют, что Россия готова продолжать борьбу для достижения своих первоначальных военных целей в Украине. Заявление Медведева о "цене" такой победы является примечательным моментом, поскольку оно представляет собой признание социальных издержек.

По данным ISW, такие заявления говорят о том, что российское военное командование не предвидит каких-либо существенных изменений в тактике, которые значительно снизили бы уровень потерь. Выступление Медведева 23 февраля направлено на то, чтобы привить всему российскому населению понимание потери и жертвы.

Напомним, по данным военной разведки и независимых наблюдателей за боевыми действиями, Украина уступает российским войскам и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения, если надеется выиграть войну. Западные чиновники считают, что страна может выдержать как минимум еще один год войны при нынешних темпах истощения.

Как сообщал OBOZ.UA, британский журналист Доминик Лоусон заявил, что для большинства украинцев война не закончится в 2026 году. Также британец назвал "театром" мирные переговоры с участием украинской, российской и американской делегаций.

