'Часть стратегии развала НАТО': начальник Генштаба Франции объяснил, как война России против Украины влияет на Европу

Страна-террорист Россия, которая развязала войну в Украине, имеет цель ослабить Европу и разрушить НАТО. Европейским странам стоит отреагировать на агрессию Кремля, несмотря на уровень помощи со стороны Соединенных Штатов.

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Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар, передает "Укринформ". Он добавил, что в случае проигрыша Украины европейцы почувствуют все последствия непосредственно на себе.

"Для РФ война в Украине – это вопрос выживания, часть стратегии ослабления Европы и развала НАТО. Пока Москва ведет экономику войны, она не потеряет боевого потенциала. Мы часто говорим, что поражение Украины – это поражение Запада. Но я считаю, что это несколько больше, учитывая изменение позиции США, потому что это поражение будет выглядеть как настоящее поражение Европы", – объяснил Бюркар.

Он отметил, что именно по этой причине Украина нуждается в решительной защите, а агрессор должен получить "европейский ответ". В этом контексте, даже несмотря на необходимость сохранения партнерства с Соединенными Штатами, Европа должна проявлять инициативу самостоятельно. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Франции, американцы сами признают, что уровень их вовлеченности постепенно будет уменьшаться.

"И я не боюсь полного американского ухода, хотя это не в их интересах, но именно для Европы является насущной задачей – наращивать собственные оборонные возможности", – сказал он.

Военный также сообщил, что накануне обсуждал этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках "коалиции решительных". Он отметил, что созданный франко-британский координационный центр и определенные им шаги являются перспективными, впрочем, подробностей не раскрыл.

"Задумайтесь! Пять лет назад считали бы мы нормальным, что одно государство запускает 300 ракет по другому и что нам говорят: "Ничего страшного, большинство были перехвачены". На самом деле это очень серьезно. И это не нормально. Считали бы мы нормальным пять лет назад, что по гражданским кораблям запускают противокорабельные ракеты? Это тоже не нормально. Могли бы мы представить, что будут происходить сухопутные бои, в которых ежедневно гибнут сотни, а порой и тысячи людей? Это не нормально", – констатировал Бюркар и добавил, что такие поступки характеризуют современное состояние мира.

Он убежден, что миру следует осознать постоянную реальную угрозу со стороны РФ, которая хочет не только уничтожить Украину, но и втянуть Запад "в процесс моральной притупленности".

"Мы должны сохранять максимальную бдительность перед этим врагом, который является устойчивым, неуступчивым и определяющим в современной стратегической ситуации", – резюмировал Бюркар.

Напомним, по информации СМИ, страны Европы активно ищут способы снизить свою военную зависимость от США. Одним из ключевых шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава НАТО Марк Рютте заявил, что Россия готовится напасть на Соединенные Штаты Америки. По его словам, такой шаг будет огромным геополитическим вызовом не только для Вашингтона, но и для всего Североатлантического альянса.